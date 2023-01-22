Гвардиола: "У "Сити" нет шансов на титул с такой игрой"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что у его команды "нет шансов" на завоевание титула Премьер-Лиги в этом сезоне с такой игрой, как в данный момент.

Гвардиола был очень критичен к своим игрокам после волевой победы 4:2 против "Тоттенхэма" в минувший четверг. Хосеп чувствует, что по качеству футбола и морально-волевым качествам его команда не может соперничать с лидирующим в Премьер-Лиге "Арсеналом".



"Мы все еще в гонке. Мы вторые в таблице, мы не в 25 очках позади, мы в гонке, и предстоит разыграть еще 57 очков".



"Но я имею ввиду, что с такой игрой у нас нет шансов".



"У нас есть время, чтобы восстановиться. У нас есть Кубок Англии и Лига Чемпионов — и следующий сезон. Но клуб должен отреагировать".



"Арсенал" безупречен в том, как они действуют при стандартах в плане организации оборонительных действий, как они выигрывают дуэли, как они празднуют голы, как они разговаривают, как они заботятся друг о друге, как они взаимодействуют".



"Это футбол, это тактика, и прямо сейчас у нас этого нет".



"Мне жаль наших "хейтеров", мы войдем в историю Премьер-Лиги тем, что мы сделали. Нельзя отрицать, насколько хороши мы были".



"Но теперь это в прошлом. Теперь наши фанаты хотят чаще видеть игру, как во втором тайме против "Тоттенхэма". К этому мы и должны стремиться", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.