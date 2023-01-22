21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 22 января, тремя поединками продолжится 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Манчестер Сити" не проиграл ни одного из 10 матчей против команд из нижней половины таблицы в этом сезоне Премьер-Лиги (8 побед, 2 ничьи). "Вулверхэмптон" одержал две победы в четырех поединках чемпионата при Хулене Лопетеги — как и в 22 предыдущих. "Горожане" выиграл все пять последних встреч с "волками" в Премьер-Лиге с общим счетом 16:3.



Лазарет "Сити" пуст. Кевин Де Брюйне претендует на возвращение в стартовый состав.



"Вулверхэмптон" может задействовать своего новичка Пабло Сарабия. Педру Нету, Чикиньо, Саша Калайджич и Бубакар Траоре травмированы.



ЛИДС — БРЕНТФОРД 17:00



"Лидс" выиграл только два из 15 последних матчей чемпионата (4 ничьи, 9 поражений). "Брентфорд" не знает поражений уже семь поединков Премьер-Лиги кряду (4 победы, 3 ничьи), и это клубный рекорд. "Белые" потерпели лишь одно поражение в 16 последних домашних встречах с "пчелами" (8 побед, 7 ничьих).



Новичок Жоржиньо Рюттер не в форме, чтобы выйти в стартовом составе "Лидса". Лиам Купер, Робин Кох и Макс Вебер залечили небольшие болячки.



Защитник "Брентфорда" Рико Генри оправился после растяжения икроножной мышцы. Аарон Хики решил свои проблемы с лодыжкой и может сыграть впервые с октября.



АРСЕНАЛ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" забивал в 17 из 18 матчей этого сезона Премьер-Лиги, не сумев огорчить только "Ньюкасл" (0:0). "Манчестер Юнайтед" может оформить шестую победу на выезде в этом сезоне Премьер-Лиги — столько было у клуба за весь прошлый. "Канониры" выиграли пять из семи последних домашних встреч с "красными дьяволами" в чемпионате (1 ничья, 1 поражение).



"Арсенал" по-прежнему лишен Габриэля Жезуса и Риса Нелсона. Габриэль Магальяэс, Вильям Салиба и Букайо Сака в одном "горчичнике" от дисквалификации. Леандро Троссард надеется дебютировать за свой новый клуб.



Этот матч из-за дисквалификации пропускает полузащитник "Юнайтед" Каземиро. Диогу Далот и Антони Мартиаль под вопросом.