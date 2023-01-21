Клопп: "Венгер свой 1,000-й матч проиграл 6:0"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп припомнил бывшему главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру его 1,000-й матч в карьере.

Домашняя ничья 0:0 против "Челси" в субботу стала 1,000-м матчем в тренерской карьере Клоппа. После финального свистка Юрген порадовался, что хотя бы избежал поражения — в отличие от Венгера, который в марте 2014 сокрушительно проиграл свой 1,000-й поединок и проиграл его как раз "Челси".

"Во-первых, хочу сказать, что до матча я получил много сообщений об этом, и не все они были приятными".

"Кажется, Арсен Венгер проиграл свой 1,000-й матч 6:0, поэтому я очень рад, что этого не случилось со мной".

"Если бы остальные 999 были похожи на сегодня, то не думаю, что я бы достиг рубежа в 1,000 матчей. Это уж точно!" — цитирует Клоппа talkSPORT.


Метки Арсенал, Венгер, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2023 23:00

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  1. chelsea88 21.01.2023 23:35 # chelsea88
    Помню как тогда гейгуннеров унизили)
    Вообще вытирали ноги об них)

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  2. arsenal-fc-fan 21.01.2023 23:16 # arsenal-fc-fan
    Клопик даже левого яйца Венгера не стоит

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