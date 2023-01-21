Клопп: "Венгер свой 1,000-й матч проиграл 6:0"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп припомнил бывшему главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру его 1,000-й матч в карьере.

Домашняя ничья 0:0 против "Челси" в субботу стала 1,000-м матчем в тренерской карьере Клоппа. После финального свистка Юрген порадовался, что хотя бы избежал поражения — в отличие от Венгера, который в марте 2014 сокрушительно проиграл свой 1,000-й поединок и проиграл его как раз "Челси".



"Во-первых, хочу сказать, что до матча я получил много сообщений об этом, и не все они были приятными".



"Кажется, Арсен Венгер проиграл свой 1,000-й матч 6:0, поэтому я очень рад, что этого не случилось со мной".



"Если бы остальные 999 были похожи на сегодня, то не думаю, что я бы достиг рубежа в 1,000 матчей. Это уж точно!" — цитирует Клоппа talkSPORT.