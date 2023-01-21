Мошири отказался комментировать будущее Лэмпарда
Владелец "Эвертон" Фархад Мошири отказался комментировать будущее своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.
Ранее днем "Эвертон" потерпел поражение 2:0 от своего прямого конкурента в борьбе за выживание в Премьер-Лиге "Вест Хэма".
Таким образом, "ириски" не знают побед уже 10 матчей кряду во всех соревнованиях и занимают предпоследнее место в таблице Премьер-Лиги.
После матча на Лондонском стадионе Мошири отказался поддержать Лэмпарда и внезапно заявил, что даже не он будет принимать решение насчет Фрэнка.
"Я не могу это комментировать. Это не мое решение", — ответил Мошири Sky Sports на вопрос о том, не пора ли Лэмпарду уйти.
21.01.2023 22:00
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