Мошири отказался комментировать будущее Лэмпарда

Владелец "Эвертон" Фархад Мошири отказался комментировать будущее своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Ранее днем "Эвертон" потерпел поражение 2:0 от своего прямого конкурента в борьбе за выживание в Премьер-Лиге "Вест Хэма".



Таким образом, "ириски" не знают побед уже 10 матчей кряду во всех соревнованиях и занимают предпоследнее место в таблице Премьер-Лиги.



После матча на Лондонском стадионе Мошири отказался поддержать Лэмпарда и внезапно заявил, что даже не он будет принимать решение насчет Фрэнка.



"Я не могу это комментировать. Это не мое решение", — ответил Мошири Sky Sports на вопрос о том, не пора ли Лэмпарду уйти.