Мошири отказался комментировать будущее Лэмпарда

Фрэнк Лэмпард Владелец "Эвертон" Фархад Мошири отказался комментировать будущее своего главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Ранее днем "Эвертон" потерпел поражение 2:0 от своего прямого конкурента в борьбе за выживание в Премьер-Лиге "Вест Хэма".

Таким образом, "ириски" не знают побед уже 10 матчей кряду во всех соревнованиях и занимают предпоследнее место в таблице Премьер-Лиги.

После матча на Лондонском стадионе Мошири отказался поддержать Лэмпарда и внезапно заявил, что даже не он будет принимать решение насчет Фрэнка.

"Я не могу это комментировать. Это не мое решение", — ответил Мошири Sky Sports на вопрос о том, не пора ли Лэмпарду уйти.


Метки Лэмпард, Мошири, тренер, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2023 22:00

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  1. redwhitegun 21.01.2023 22:05 # redwhitegun
    Сук как пить дать на матч с Арсеналом дебютирует новый тренер)

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