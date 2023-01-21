Поттер одобряет грандиозную трансферную активность "Челси"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер заявил, что "не собирается жаловаться" по поводу грандиозной трансферной активности своего клуба.

Потратив около 300 миллионов фунтов на трансферы прошлым летом, в январе "Челси" приобрел игроков еще на 150 млн. фунтов.



В этом месяце Поттер получил уже шестерых новичков. Грэм находит это вызовом, но в то же время благодарен владельцу клуба Тодду Бели.



"Ну, это часть моей работы, и это забавная часть моей работы".



"Я определенно не собираюсь жаловаться насчет этого! Думаю, это вызов, это тренерский вызов, это лидерский вызов, это управленческий вызов".



"Это великолепно, это по-настоящему интересно. А также для нас хорошо, что игроки возвращаются после травм".



"Некоторые новые парни подбодрили каждого, слегка придали конкуренции, и я думаю, мы наблюдаем прогресс в игроках, которые здесь играют каждую неделю".



"Так что я рассматриваю это как позитивный момент, и я предвкушаю это", — сообщил Поттер talkSPORT.