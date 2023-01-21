Клопп: "Я увидел кое-какие хорошие признаки"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что увидел "хорошие признаки" в игре своей команды против "Челси".

Субботний матч Премьер-Лиги на "Энфилде" не принес голов, но показал, что у обоих команд есть значительные игровые проблемы.



Тем не менее, Клопп чувствует, что "Ливерпуль" встал на правильный путь и постепенно возвращается в норму.



"Обычно очко против "Челси" — это хороший результат, но я чувствую, что должен сказать "сойдет", потому что люди думают: "Как вы могли не победить их?"



"Я увидел кое-какие хорошие признаки, но мы должны делать хорошие вещи дольше и лучше, делать все 95 или 100 минут. Уверен, мы движемся в этом направлении".



"Это сильнейшая лига в мире, и я не думаю, что кто-нибудь будет спорить с этим. Но мы не настолько хороши, как можем быть. Мастерство других команд здесь не при чем, если честно. Дело в нас самих. Не все является нашей виной, но мы сами сотворили ситуацию, в которой находимся. Мы должны выкарабкаться из нее и прибавить", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.