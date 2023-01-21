Поттер планировал выпустить Мудрика против "Ливерпуля" позже
Главный тренер "Челси" Грэм Поттер признался, что не планировал выпускать вингера Михаила Мудрика на замену против "Ливерпуля" так рано.
Выход Мудрика на замену на 55-й минуте стал одним из ярких моментов безголевого матча, который состоялся в субботу на "Энфилде".
Михаил, который до этого не играл с ноября, произвел приятное впечатление и однажды даже мог вырвать для "Челси" победу, однако Поттер признает, что он все еще вынужден контролировать нагрузку 22-летнего украинца.
"Планировал ли я выпустить Мудрика позже? Да, в идеале мы хотели дать ему около 30 минут, но мы подумали, что то было правильное время. Парень в форме, и мы подумали, что будет правильно выпустить его. Он хорошо начал свою карьеру у нас".
"Он довольно долго не играл в футбол, у него была пауза посреди сезона, и нам нужно контролировать его минуты. Он все еще находится в этой фазе, но вы могли увидеть его качества", — цитирует Поттера Daily Mirror.
21.01.2023 19:00
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