"Эвертон" выиграл борьбу за Данжуму
"Эвертон" выиграл борьбу за вингера "Вильярреала" Арно Данжуму.
Ранее в своей карьере Данжума отыграл в Англии два сезона за "Борнмут", который продал его в "Вильярреал" за 21.3 млн. фунтов в августе 2021.
Как сообщает talkSPORT, Арно решил вернуться в Премьер-Лигу в это трансферное окно, и "Борнмут" был одним из клубов, заинтересованных в 25-летнем игроке сборной Голландии.
Также на Данжуму претендовал "Ноттингем Форест", однако Арно, забивший 22 гола в 51 матче за "Вильярреал", сделал свой выбор в пользу "Эвертона".
Правда, Данжума присоединится к "ирискам" только на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2022/23.
21.01.2023 18:00
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Даже ириски способны выигрывать борьбу. В рот вые6аные ггшки на это не способны.
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