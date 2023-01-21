"Эвертон" выиграл борьбу за Данжуму

Арно Данжума "Эвертон" выиграл борьбу за вингера "Вильярреала" Арно Данжуму.

Ранее в своей карьере Данжума отыграл в Англии два сезона за "Борнмут", который продал его в "Вильярреал" за 21.3 млн. фунтов в августе 2021.

Как сообщает talkSPORT, Арно решил вернуться в Премьер-Лигу в это трансферное окно, и "Борнмут" был одним из клубов, заинтересованных в 25-летнем игроке сборной Голландии.

Также на Данжуму претендовал "Ноттингем Форест", однако Арно, забивший 22 гола в 51 матче за "Вильярреал", сделал свой выбор в пользу "Эвертона".

Правда, Данжума присоединится к "ирискам" только на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2022/23.


Метки Вильярреал, Данжума, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2023 18:00

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  1. chelsea88 21.01.2023 19:15 # chelsea88
    Даже ириски способны выигрывать борьбу. В рот вые6аные ггшки на это не способны.

    (ответить)

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