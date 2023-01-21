"Эвертон" выиграл борьбу за Данжуму

"Эвертон" выиграл борьбу за вингера "Вильярреала" Арно Данжуму.

Ранее в своей карьере Данжума отыграл в Англии два сезона за "Борнмут", который продал его в "Вильярреал" за 21.3 млн. фунтов в августе 2021.



Как сообщает talkSPORT, Арно решил вернуться в Премьер-Лигу в это трансферное окно, и "Борнмут" был одним из клубов, заинтересованных в 25-летнем игроке сборной Голландии.



Также на Данжуму претендовал "Ноттингем Форест", однако Арно, забивший 22 гола в 51 матче за "Вильярреал", сделал свой выбор в пользу "Эвертона".



Правда, Данжума присоединится к "ирискам" только на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2022/23.