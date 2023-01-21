"Ливерпуль" и "Челси" сыграли без голов

"Ливерпуль" и "Челси" не смогли выявить победителя в матче на "Энфилде", как и не смогли забить друг другу.

По сравнению с победой над "Вулверхэмптоном" в переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии в стартовом составе "красных" произошло три изменения. Этими новыми лицами стали Алиссон, Энди Робертсон и Мохамед Салах.



А вот наставник "синих" Грэм Поттер ограничился единственной перестановкой после победы 1:0 над "Кристал Пэлас", выпустив Марка Кукурелью вместо Кэрни Чуквуэмеки.



Мяч побывал в воротах "Ливерпуля" уже на третьей минуте. После подачи углового Бенуа Бадиашиле скинул мяч ногой на Тиаго Силву, тот нанес удар в штангу, а Кай Хаверц сыграл на добивании. Однако из-за офсайда у немца гол не был засчитан.



Продолжить в том же духе команды не смогли. "Ливерпуль" явно нервничал, учитывая столь экспериментальный состав, а "Челси" не решался взять инициативу в свои руки.



Игра была довольно скучной и сумбурной, и первый удар в створ случился только на 24-й минуте, когда Конор Галлахер пробил прямо в Алиссона.



А вот на 32-й минуте Алиссон по-настоящему спас хозяев, отразив удар головой Бадиашиле после подачи со штрафного.



Кепа Аррисабалага впервые вступил в игру только на 39-й минуте, без проблем забрав мяч после удара Тиаго Алькантары с границы штрафной площади.



Начало второго тайма осталось целиком за "Ливерпулем", на что Поттер вскоре отреагировал, выпустив на поле Михаила Мудрика, и это помогло "Челси" отодвинуть игру от своих ворот.



На 64-й минуте Мудрик классно обыграл в штрафной Джеймса Милнера и Джо Гомеса, но, войдя во вратарскую, не попал в створ с острого угла.



На 72-й минуте Мудрик вновь оказался в чужой вратарской, однако неудачно принял заброс верхом и не успел пробить по мячу, который ушел за лицевую линию. Незадолго до этого "Ливерпуль" огрызнулся ударом Коди Гакпо с разворота — Кепа сыграл надежно.



На 83-й минуте вырвать победу для своей команды мог вышедший на замену Трент Александер-Арнольд, однако его удар в касание из пределов штрафной оказался неточным.



В концовке на поле появилось много свежих игроков, и обе команды стремились выцарапать три очка, однако нули остались на табло до финального свистка.



Далеко не самая убедительная игра показала, почему эти команды занимают только девятое и десятое места в таблице Премьер-Лиги. И "Ливерпуль", и "Челси" сейчас не в порядке, и попадание в топ-4 может быть пределом их мечтаний.



"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче