"Ливерпуль" и "Челси" сыграли без голов

Михаил Мудрик "Ливерпуль" и "Челси" не смогли выявить победителя в матче на "Энфилде", как и не смогли забить друг другу.

По сравнению с победой над "Вулверхэмптоном" в переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии в стартовом составе "красных" произошло три изменения. Этими новыми лицами стали Алиссон, Энди Робертсон и Мохамед Салах.

А вот наставник "синих" Грэм Поттер ограничился единственной перестановкой после победы 1:0 над "Кристал Пэлас", выпустив Марка Кукурелью вместо Кэрни Чуквуэмеки.

Мяч побывал в воротах "Ливерпуля" уже на третьей минуте. После подачи углового Бенуа Бадиашиле скинул мяч ногой на Тиаго Силву, тот нанес удар в штангу, а Кай Хаверц сыграл на добивании. Однако из-за офсайда у немца гол не был засчитан.

Продолжить в том же духе команды не смогли. "Ливерпуль" явно нервничал, учитывая столь экспериментальный состав, а "Челси" не решался взять инициативу в свои руки.

Игра была довольно скучной и сумбурной, и первый удар в створ случился только на 24-й минуте, когда Конор Галлахер пробил прямо в Алиссона.

А вот на 32-й минуте Алиссон по-настоящему спас хозяев, отразив удар головой Бадиашиле после подачи со штрафного.

Кепа Аррисабалага впервые вступил в игру только на 39-й минуте, без проблем забрав мяч после удара Тиаго Алькантары с границы штрафной площади.

Начало второго тайма осталось целиком за "Ливерпулем", на что Поттер вскоре отреагировал, выпустив на поле Михаила Мудрика, и это помогло "Челси" отодвинуть игру от своих ворот.

На 64-й минуте Мудрик классно обыграл в штрафной Джеймса Милнера и Джо Гомеса, но, войдя во вратарскую, не попал в створ с острого угла.

На 72-й минуте Мудрик вновь оказался в чужой вратарской, однако неудачно принял заброс верхом и не успел пробить по мячу, который ушел за лицевую линию. Незадолго до этого "Ливерпуль" огрызнулся ударом Коди Гакпо с разворота — Кепа сыграл надежно.

На 83-й минуте вырвать победу для своей команды мог вышедший на замену Трент Александер-Арнольд, однако его удар в касание из пределов штрафной оказался неточным.

В концовке на поле появилось много свежих игроков, и обе команды стремились выцарапать три очка, однако нули остались на табло до финального свистка.

Далеко не самая убедительная игра показала, почему эти команды занимают только девятое и десятое места в таблице Премьер-Лиги. И "Ливерпуль", и "Челси" сейчас не в порядке, и попадание в топ-4 может быть пределом их мечтаний.

"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2023 17:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 21.01.2023 19:04 # thegodfather
    Бывший футболист «Челси» Пэт Невин похвалил нового игрока «синих» Михаила Мудрика за его дебютную игру против «Ливерпуля» на «Энфилде».

    «Мудрик дебютировал... На левом фланге мы будем в порядке на ближайшие семь лет», - сказал бывший игрок сборной Шотландии в интервью Matchday Live.

    «Слушайте, он упустил пару моментов, но он получал их на тех позициях, и это было действительно фантастично».

    «Да, у него есть и скорость, и техника. Не многие могут похвастаться таким уровнем и того, и другого. Он потрясающий, и нам понравится наблюдать за ним».

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  2. thegodfather 21.01.2023 19:03 # thegodfather
    Конечно, болельщики «Арсенала» с интересом наблюдали за игрой. Как и многие эксперты, включая Гари Невилла, который признался, что не хотел бы играть против украинца, если бы он все еще выступал на футбольном поле.

    Невилл написал: «Посмотрев на Мудрика в течение 10 минут, я бы не хотел играть против него!»

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  3. division 21.01.2023 18:59 # division
    Матч гавнецо полное конеш, но для себя я сделал вывод что мне нравится такой лузерпуль. Ведь это тот самый исторический клубишко к которому мы так привыкли за последние так лет 15, борющийся за попадание в десятку. А самое прекрасное во всём этом то, что хоть Клопа и поплыл и скатился как тренер, но его не уволят пока он сам этого не захочет. Будет что-то типа Арсена в его последние годы во главе гг

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  4. ivan-tns 21.01.2023 18:57 # ivan-tns
    Мудрик > Саного

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  5. imf-tau 21.01.2023 18:53 # imf-tau
    Тем временем старина Мойша при помощи Боуэна ссыт на могилу Лем пса как тренера в АПЛ.

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  6. irbis85 21.01.2023 18:45 # irbis85
    игра двух середняков

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  7. chelsea-69 21.01.2023 18:45 # chelsea-69
    Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о матче команды против "Челси" (0:0) в 21-м туре АПЛ.
    "Мы сыграли на ноль против сильной команды, имея свои шансы, чтобы забить. Меня устраивает счет, мы должны дальше работать. На поле была хорошая игра", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

    Хорошая значит

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  8. thegodfather 21.01.2023 18:43 # thegodfather
    лэмпс увал
    гавнище ириски

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  9. chelsea-69 21.01.2023 18:42 # chelsea-69
    Главный тренер "Челси" Грэм Поттер дал комментарий после матча против "Ливерпуля" (0:0) в 21-м туре АПЛ.
    "Первый тайм прошел хорошо, мы показывали приличный футбол. Нам немного не повезло. Мы не смогли забить гол", - приводит слова Поттера Sky Sports

    От оно чо

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  10. takernotagiver 21.01.2023 18:40 # takernotagiver
    Брайтону Ол-Брайтон забил. Забавный факт)

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  11. chelsea-69 21.01.2023 18:40 # chelsea-69
    Михаил "Леопард" Мудрик

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  12. thegodfather 21.01.2023 18:39 # thegodfather
    хаверц > гакпо кста

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  13. hammersmith 21.01.2023 18:36 # hammersmith
    без мудика пенсы бы выиграли, но хахол в составе - это к атсосу.

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  14. hammersmith 21.01.2023 18:33 # hammersmith
    ну че, хахлы, леопарды? хыыыы бляяя

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  15. narcot 21.01.2023 18:33 # narcot
    ПРИГОЖИН, ЩО З ИБАЛОМ ВУХАХАХАХАХАХА



    Евгений Пригожин написал письмо в Белый дом с просьбой объяснить, «какое преступление совершила ЧВК „Вагнер“»

    Накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что министерство финансов США признает ЧВК Вагнера значимой «транснациональной преступной организацией».

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  16. thegodfather 21.01.2023 18:32 # thegodfather
    Митома на троне
    Тросар на страпоне
    ахах

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  17. keremet 21.01.2023 18:30 # keremet
    Митома шикарен как и весь Брайтон)

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  18. gunars 21.01.2023 18:29 # gunars
    как же гпенсы полыхают, лепота)

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  19. geniusss 21.01.2023 18:29 # geniusss
    [Outro]
    Ayy, man
    Fuck that nigga, man
    I ain't ever fucked with J. Cole
    Fuck that pussy ass nigga

    (ответить)

  20. takernotagiver 21.01.2023 18:28 # takernotagiver
    Митома крут

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