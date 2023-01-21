"Ливерпуль" и "Челси" сыграли без голов
"Ливерпуль" и "Челси" не смогли выявить победителя в матче на "Энфилде", как и не смогли забить друг другу.
По сравнению с победой над "Вулверхэмптоном" в переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии в стартовом составе "красных" произошло три изменения. Этими новыми лицами стали Алиссон, Энди Робертсон и Мохамед Салах.
А вот наставник "синих" Грэм Поттер ограничился единственной перестановкой после победы 1:0 над "Кристал Пэлас", выпустив Марка Кукурелью вместо Кэрни Чуквуэмеки.
Мяч побывал в воротах "Ливерпуля" уже на третьей минуте. После подачи углового Бенуа Бадиашиле скинул мяч ногой на Тиаго Силву, тот нанес удар в штангу, а Кай Хаверц сыграл на добивании. Однако из-за офсайда у немца гол не был засчитан.
Продолжить в том же духе команды не смогли. "Ливерпуль" явно нервничал, учитывая столь экспериментальный состав, а "Челси" не решался взять инициативу в свои руки.
Игра была довольно скучной и сумбурной, и первый удар в створ случился только на 24-й минуте, когда Конор Галлахер пробил прямо в Алиссона.
А вот на 32-й минуте Алиссон по-настоящему спас хозяев, отразив удар головой Бадиашиле после подачи со штрафного.
Кепа Аррисабалага впервые вступил в игру только на 39-й минуте, без проблем забрав мяч после удара Тиаго Алькантары с границы штрафной площади.
Начало второго тайма осталось целиком за "Ливерпулем", на что Поттер вскоре отреагировал, выпустив на поле Михаила Мудрика, и это помогло "Челси" отодвинуть игру от своих ворот.
На 64-й минуте Мудрик классно обыграл в штрафной Джеймса Милнера и Джо Гомеса, но, войдя во вратарскую, не попал в створ с острого угла.
На 72-й минуте Мудрик вновь оказался в чужой вратарской, однако неудачно принял заброс верхом и не успел пробить по мячу, который ушел за лицевую линию. Незадолго до этого "Ливерпуль" огрызнулся ударом Коди Гакпо с разворота — Кепа сыграл надежно.
На 83-й минуте вырвать победу для своей команды мог вышедший на замену Трент Александер-Арнольд, однако его удар в касание из пределов штрафной оказался неточным.
В концовке на поле появилось много свежих игроков, и обе команды стремились выцарапать три очка, однако нули остались на табло до финального свистка.
Далеко не самая убедительная игра показала, почему эти команды занимают только девятое и десятое места в таблице Премьер-Лиги. И "Ливерпуль", и "Челси" сейчас не в порядке, и попадание в топ-4 может быть пределом их мечтаний.
"Ливерпуль" — "Челси". Отчет о матче
21.01.2023 17:30
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Последние комментарии:
Бывший футболист «Челси» Пэт Невин похвалил нового игрока «синих» Михаила Мудрика за его дебютную игру против «Ливерпуля» на «Энфилде».
«Мудрик дебютировал... На левом фланге мы будем в порядке на ближайшие семь лет», - сказал бывший игрок сборной Шотландии в интервью Matchday Live.
«Слушайте, он упустил пару моментов, но он получал их на тех позициях, и это было действительно фантастично».
«Да, у него есть и скорость, и техника. Не многие могут похвастаться таким уровнем и того, и другого. Он потрясающий, и нам понравится наблюдать за ним».
(ответить)
Конечно, болельщики «Арсенала» с интересом наблюдали за игрой. Как и многие эксперты, включая Гари Невилла, который признался, что не хотел бы играть против украинца, если бы он все еще выступал на футбольном поле.
Невилл написал: «Посмотрев на Мудрика в течение 10 минут, я бы не хотел играть против него!»
(ответить)
Матч гавнецо полное конеш, но для себя я сделал вывод что мне нравится такой лузерпуль. Ведь это тот самый исторический клубишко к которому мы так привыкли за последние так лет 15, борющийся за попадание в десятку. А самое прекрасное во всём этом то, что хоть Клопа и поплыл и скатился как тренер, но его не уволят пока он сам этого не захочет. Будет что-то типа Арсена в его последние годы во главе гг
(ответить)
Мудрик > Саного
(ответить)
Тем временем старина Мойша при помощи Боуэна ссыт на могилу Лем пса как тренера в АПЛ.
(ответить)
игра двух середняков
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о матче команды против "Челси" (0:0) в 21-м туре АПЛ.
"Мы сыграли на ноль против сильной команды, имея свои шансы, чтобы забить. Меня устраивает счет, мы должны дальше работать. На поле была хорошая игра", - приводит слова Клоппа Sky Sports.
Хорошая значит
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лэмпс увал
гавнище ириски
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Главный тренер "Челси" Грэм Поттер дал комментарий после матча против "Ливерпуля" (0:0) в 21-м туре АПЛ.
"Первый тайм прошел хорошо, мы показывали приличный футбол. Нам немного не повезло. Мы не смогли забить гол", - приводит слова Поттера Sky Sports
От оно чо
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Брайтону Ол-Брайтон забил. Забавный факт)
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Михаил "Леопард" Мудрик
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хаверц > гакпо кста
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без мудика пенсы бы выиграли, но хахол в составе - это к атсосу.
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ну че, хахлы, леопарды? хыыыы бляяя
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Митома на троне
Тросар на страпоне
ахах
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Митома шикарен как и весь Брайтон)
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как же гпенсы полыхают, лепота)
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[Outro]
Ayy, man
Fuck that nigga, man
I ain't ever fucked with J. Cole
Fuck that pussy ass nigga
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Митома крут
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