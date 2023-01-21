"Лестер" приобрел Виктора Кристиансена

"Лестер" объявил о приобретении левого защитника "Копенгагена" и молодежной сборной Дании Виктора Кристиансена. Сделка оценивается в 17 миллионов фунтов.



Кристиансен заключил с "Лестером" контракт до июня 2028, став первым новичком команды Брендана Роджерса в зимнее трансферное окно.



К своим 20 годам Виктор успел сыграть свыше 70 матчей за родной "Копенгаген", включая 24 в этом сезоне.



"Это удивительное ощущение. Я по-настоящему взволнован оказаться здесь, и мне не терпится познакомиться с каждым в клубе, а также с фанатами".



"Премьер-Лига, наверное, является лучшей лигой в мире, а "Лестер" — команда топ-уровня, поэтому, конечно, я был взволнован. Я без колебаний откликнулся на эту замечательную возможность", — сообщил Кристиансен.