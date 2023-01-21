Фергюсон поздравил Клоппа с достижением рубежа в 1,000 матчей

Легенда "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон поздравил главного тренера Юргена Клоппа с достижением рубежа в 1,000 матчей в карьере.

Субботний матч против "Челси" на "Энфилде" становится 1,000-м в тренерской карьере Клоппа, который в предыдущие 22 года успел поработать также с "Майнцем" и дортмундской "Боруссией".



Клопп завоевал 12 трофеев в качестве тренера, и для Фергюсона это является свидетельством элитного статуса Юргена.



"Я рад приветствовать Юргена Клоппа в клубе LMA 1,000. Юрген бесспорно является одним из самых одаренных тренеров в мировом футболе, и самоотверженность и страсть, которые Юрген проявляет в своей роли, вдохновляют каждого, кто стремится построить карьеру на тренерском поприще".



"Множество трофеев, которые он выиграл в своей карьере, включая Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов с "Ливерпулем" в последние сезоны, подтверждают его статус среди футбольной элиты", — сообщил Фергюсон от лица Ассоциации тренеров (LMA).