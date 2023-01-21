Агент исключает переход Камавинга в "Арсенал"

Эдуардо Камавинга Агент полузащитника "Реала" Эдуардо Камавинга исключил переход своего клиента в "Арсенал".

Накануне издание Evening Standard сообщило, что "Арсенал" сделал предложение по аренде Камавинга до конца сезона.

Игровое время Эдуардо в Мадриде сильно ограничено, тогда как "канонирам" требуется усиление для решающего рывка к титулу Премьер-Лиги.

Однако агент Джошуа Барнетт уверяет, что 20-летний француз не покинет "Реал" в это трансферное окно.

"Это неправда. Конечно, каждый клуб в мире хотел бы заполучить его, но он очень счастлив в "Реале", а "Реал" очень счастлив обладать им", — цитирует Барнетта Daily Mirror.


Метки Арсенал, Камавинга, Реал

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2023 15:00

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  1. chelsea88 21.01.2023 16:37 # chelsea88
    Да ясен xyй не перейдёт)
    А в рот вые6аные гейгуннеры после несчастного троссарда уже в себя поверили, леол просто)))

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  2. nejnyi 21.01.2023 15:02 # nejnyi
    из Реала в Реал

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