Де Дзерби надеется отложить продажу Кайседо до лета
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби выразил надежду, что его клуб сможет повременить с продажей полузащитника Мойсеса Кайседо до грядущего лета.
Согласно слухам, "Челси" уже сделал одно предложение по Кайседо в размере 55 миллионов фунтов, но "Брайтон ответил отказом.
Де Дзерби считает, что самому же Кайседо будет лучше доиграть сезон с "чайками" и уже затем принять решение насчет своего будущего.
"Кайседо — очень важный игрок для нас. Надеюсь, он завершит сезон с нами, но всегда сложно быть уверенным".
"Лучшим решением было бы, если он завершит сезон с нами. Ему же будет лучше, если он сменит команду летом", — цитирует Де Дзерби talkSPORT.
21.01.2023 14:00
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