Де Дзерби надеется отложить продажу Кайседо до лета

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби выразил надежду, что его клуб сможет повременить с продажей полузащитника Мойсеса Кайседо до грядущего лета.

Согласно слухам, "Челси" уже сделал одно предложение по Кайседо в размере 55 миллионов фунтов, но "Брайтон ответил отказом.



Де Дзерби считает, что самому же Кайседо будет лучше доиграть сезон с "чайками" и уже затем принять решение насчет своего будущего.



"Кайседо — очень важный игрок для нас. Надеюсь, он завершит сезон с нами, но всегда сложно быть уверенным".



"Лучшим решением было бы, если он завершит сезон с нами. Ему же будет лучше, если он сменит команду летом", — цитирует Де Дзерби talkSPORT.