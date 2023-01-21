Тен Хаг: "Знаем, как победить "Арсенал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что знает, как победить "Арсенал".

В воскресенье "Юнайтед" пожалует на "Эмирейтс" без своего ведущего полузащитника Каземиро, который схлопотал дисквалификацию на этот матч из-за перебора желтых карточек.



Однако Тен Хаг все равно верит в свою команду, которая в начале сентября победила "Арсенал" дома со счетом 3:1.



"Как я уже говорил, прошлый раз мы победили "Арсенал" без Каземиро, поэтому мы имеем представление, как сделать это. Конечно, они в хорошей форме и, думаю, заслуживают занимать позицию, которую занимают сейчас".



"Они играют с очень хорошим духом, и в их команде есть победный настрой. Поэтому они во главе таблицы. Однако в наших руках остановить эту серию, и мы сделаем все возможное для этого".



"Мы знаем, что нам нужно сделать. Нам нужно показать очень хорошую игру, но если мы сделаем это, у нас будут хорошие хорошие шансы добыть хороший результат", — цитирует Тен Хага Daily Star.