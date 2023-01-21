Тен Хаг: "Знаем, как победить "Арсенал"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что знает, как победить "Арсенал".
В воскресенье "Юнайтед" пожалует на "Эмирейтс" без своего ведущего полузащитника Каземиро, который схлопотал дисквалификацию на этот матч из-за перебора желтых карточек.
Однако Тен Хаг все равно верит в свою команду, которая в начале сентября победила "Арсенал" дома со счетом 3:1.
"Как я уже говорил, прошлый раз мы победили "Арсенал" без Каземиро, поэтому мы имеем представление, как сделать это. Конечно, они в хорошей форме и, думаю, заслуживают занимать позицию, которую занимают сейчас".
"Они играют с очень хорошим духом, и в их команде есть победный настрой. Поэтому они во главе таблицы. Однако в наших руках остановить эту серию, и мы сделаем все возможное для этого".
"Мы знаем, что нам нужно сделать. Нам нужно показать очень хорошую игру, но если мы сделаем это, у нас будут хорошие хорошие шансы добыть хороший результат", — цитирует Тен Хага Daily Star.
21.01.2023 13:00
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А фактор стадиона не влияет?
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Кто-нибудь скажите лысому, что Парти будет играть, а не Локонга))
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че тут знать?? автобус с контратаками, также как и ньюкасл играть
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Докукарекается шелуха
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