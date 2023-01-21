Тен Хаг: "Знаем, как победить "Арсенал"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что знает, как победить "Арсенал".

В воскресенье "Юнайтед" пожалует на "Эмирейтс" без своего ведущего полузащитника Каземиро, который схлопотал дисквалификацию на этот матч из-за перебора желтых карточек.

Однако Тен Хаг все равно верит в свою команду, которая в начале сентября победила "Арсенал" дома со счетом 3:1.

"Как я уже говорил, прошлый раз мы победили "Арсенал" без Каземиро, поэтому мы имеем представление, как сделать это. Конечно, они в хорошей форме и, думаю, заслуживают занимать позицию, которую занимают сейчас".

"Они играют с очень хорошим духом, и в их команде есть победный настрой. Поэтому они во главе таблицы. Однако в наших руках остановить эту серию, и мы сделаем все возможное для этого".

"Мы знаем, что нам нужно сделать. Нам нужно показать очень хорошую игру, но если мы сделаем это, у нас будут хорошие хорошие шансы добыть хороший результат", — цитирует Тен Хага Daily Star.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1243

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  1. puhovik-vengera 21.01.2023 14:19 # puhovik-vengera
    А фактор стадиона не влияет?

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  2. samir95 21.01.2023 13:48 # samir95
    Кто-нибудь скажите лысому, что Парти будет играть, а не Локонга))

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  3. irbis85 21.01.2023 13:34 # irbis85
    че тут знать?? автобус с контратаками, также как и ньюкасл играть

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  4. gameboy 21.01.2023 13:02 # gameboy
    Докукарекается шелуха

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