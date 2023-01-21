Артета уверен, что Троссард сразу начнет проявлять себя

Наставник "Арсенала" Микель Артета уверен, что вингер Леандро Троссард сразу же начнет проявлять себя.

Накануне "Арсенал" завершил приобретение Троссарда из "Брайтона" за 27 миллионов фунтов, включая бонусы.



Леандро выступает в Англии с 2019 году, поэтому Артета рассчитывает, что 28-летнему бельгийцу не потребуется адаптация на новом месте.



"Насколько важным это приобретение может быть для завоевания титула? Очень важным".



"Мы должны думать на краткосрочную перспективу, а также на среднесрочную и долгосрочную. Он обеспечит нам все это. Он очень умный игрок".



"Если вы посмотрите, что он сделал за последние годы, то убедились, что он подходит для нашего стиля игры. Мы рады заполучить его".



"Нам предоставилась возможность, и у нас была потребность в игроке в переднюю линию, который достаточно универсален, чтобы играть на нескольких позициях".



"Он знает лигу, он достаточно опытен здесь, и я думаю, он сможет немедленно начать оказывать влияние на команду", — цитирует Артету The Independent.