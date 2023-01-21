Челси" завершил приобретение Мадуэке

Нони Мадуэке "Челси" завершил приобретение вингера ПСВ и молодежной сборной Англии Нони Мадуэке.

20-летний Мадуэке, получивший футбольное образование в академиях "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма", заключил с "Челси" контракт до 2030 года с опцией продления на 12 месяцев.

Трансфер Нони, который является левшой и выступает на позиции правого вингера, оценивается в 35 миллионов фунтов, включая бонусы.

Таким образом, Мадуэке, который дебютировал за ПСВ в августе 2019, становится шестым приобретением "Челси" в это трансферное окно после Бенуа Бадиашиле, Андрея Сантоса, Михаила Мудрика, Давида Датро Фофана и Жоау Фелиша.

Нони Мадуэке


Метки Мадуэке, ПСВ, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.01.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 21.01.2023 11:24 # wengerrrro
    ахахахах ору с фото, сразу негру указали его место

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  2. division 21.01.2023 11:07 # division
    В каждом туре по новому игроку лол

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  3. gunars 21.01.2023 11:06 # gunars
    лохи ахахаха

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  4. electric 21.01.2023 11:05 # electric
    )))))

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  5. shakur 21.01.2023 11:04 # shakur
    Эмблемы одних клубов целуют, а на названия других садятся жопой...

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