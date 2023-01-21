Челси" завершил приобретение Мадуэке

"Челси" завершил приобретение вингера ПСВ и молодежной сборной Англии Нони Мадуэке.

20-летний Мадуэке, получивший футбольное образование в академиях "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма", заключил с "Челси" контракт до 2030 года с опцией продления на 12 месяцев.



Трансфер Нони, который является левшой и выступает на позиции правого вингера, оценивается в 35 миллионов фунтов, включая бонусы.



Таким образом, Мадуэке, который дебютировал за ПСВ в августе 2019, становится шестым приобретением "Челси" в это трансферное окно после Бенуа Бадиашиле, Андрея Сантоса, Михаила Мудрика, Давида Датро Фофана и Жоау Фелиша.



