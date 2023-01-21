Челси" завершил приобретение Мадуэке
"Челси" завершил приобретение вингера ПСВ и молодежной сборной Англии Нони Мадуэке.
20-летний Мадуэке, получивший футбольное образование в академиях "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма", заключил с "Челси" контракт до 2030 года с опцией продления на 12 месяцев.
Трансфер Нони, который является левшой и выступает на позиции правого вингера, оценивается в 35 миллионов фунтов, включая бонусы.
Таким образом, Мадуэке, который дебютировал за ПСВ в августе 2019, становится шестым приобретением "Челси" в это трансферное окно после Бенуа Бадиашиле, Андрея Сантоса, Михаила Мудрика, Давида Датро Фофана и Жоау Фелиша.
21.01.2023 11:00
Просмотров: 358
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
ахахахах ору с фото, сразу негру указали его место
(ответить)
В каждом туре по новому игроку лол
(ответить)
лохи ахахаха
(ответить)
)))))
(ответить)
Эмблемы одних клубов целуют, а на названия других садятся жопой...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий