Беллерин отказался вернуться в Премьер-Лигу

Защитник "Барселоны" Эктор Беллерин отклонил несколько предложений из Премьер-Лиги в это трансферное окно.

Разорвав свой контракт с "Арсеналом", 1 сентября Беллерин вернулся в родную "Барселону". Однако на "Ноу Камп" Эктор является исключительно игроком ротации, отметившись лишь одним появлением в стартовом составе в рамках Ла Лиги.



Как утверждает Sport, в январе Беллерину поступило несколько предложений, чтобы вернуться в Премьер-Лигу. Одно из них 27-летнему испанцу направил ведущий борьбу за выживание "Эвертон".



Однако Беллерин и "Барселона" решили, что Эктор отработает свой однолетний контракт. Уход защитника в этом месяце "полностью исключен".