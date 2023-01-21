Беллерин отказался вернуться в Премьер-Лигу
Защитник "Барселоны" Эктор Беллерин отклонил несколько предложений из Премьер-Лиги в это трансферное окно.
Разорвав свой контракт с "Арсеналом", 1 сентября Беллерин вернулся в родную "Барселону". Однако на "Ноу Камп" Эктор является исключительно игроком ротации, отметившись лишь одним появлением в стартовом составе в рамках Ла Лиги.
Как утверждает Sport, в январе Беллерину поступило несколько предложений, чтобы вернуться в Премьер-Лигу. Одно из них 27-летнему испанцу направил ведущий борьбу за выживание "Эвертон".
Однако Беллерин и "Барселона" решили, что Эктор отработает свой однолетний контракт. Уход защитника в этом месяце "полностью исключен".
21.01.2023 10:00
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