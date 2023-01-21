Поттер не гарантирует, что Мудрик заиграет в "Челси"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер признал, что его клуб рискнул, купив вингера Михаила Мудрика.

Мудрик, купленный у "Шахтера" по сделке стоимостью 89 миллионов фунтов, заключил с "Челси" контракт на восемь с половиной лет с зарплатой в 97,000 фунтов в неделю.



Поттер не может гарантировать, что Мудрик непременно заиграет в "Челси", однако Грэм поддерживает готовность "синих" рисковать.



"Нигде нет гарантий. Нет такой волшебной формулы, которая бы гласила: "Это сработает, и будущее будет таким-то".



"Какое бы решение ты ни принимал, ты должен понимать, что у тебя нет всех ответов и ты не можешь видеть будущее. Ты должен сделать максимально обоснованное предположение насчет того, что может случиться, и затем принять соответствующее решение".



"Таков вызов, таков вызов для клуба, таков вызов для всех нас. Мы должны постараться думать: "Хорошо, будет ли это правильно для нас? Как нам это сделать?"



"Бывает ли жизнь без риска? Нет, совершенно нет. Думаю, что бы ты ни делал, всегда есть есть, всегда есть шанс, что это не сработает, и ты должен понимать возможные последствия".



"Конечно, если все сложится хорошо, ты получаешь великолепного игрока, чье будущее в безопасности благодаря сроку контракта. Это то направление, в котором хочет двигаться клуб, и я поддерживаю это, как могу", — цитирует Поттера The Independent.