"Челси" активизировался в переговорах с Маунтом о новом контракте

"Челси" активизировался в переговорах с Мейсоном Маунтом о новом контракте на фоне растущего интереса к своему полузащитнику со стороны "Ливерпуля".

Маунт находится в системе "Челси" с шести лет и является одним из лучших игроков "синих" с момента, как он пробился в первую команду в 2019 году.



Однако сейчас у Маунта остается только один полный год по действующему контракту с зарплатой в 75,000 фунтов в неделю, что делает Мейсона одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Грэма Поттера.



Как утверждает The Guardian, "Челси" совершенно не хочет терять Маунта и готов сделать своему воспитаннику щедрое предложение о новой сделке. Переговоры об этом вот-вот возобновятся.



За ситуация вокруг Маунта внимательно наблюдает "Ливерпуль", который может перейти к конкретным действиям грядущим летом, если к тому времени Мейсон так и не продлит свое сотрудничество с "Челси".



Источник добавляет, что 24-летний англичанин также вызывает интерес у "Ювентуса".