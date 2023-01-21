21-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 21 января, шестью поединками стартует 21-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛИВЕРПУЛЬ — ЧЕЛСИ 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ливерпуль" может пропустить в девятом матче Премьер-Лиги кряду, что последний раз случалось с мая по октябрь 2016. "Челси" не знает побед уже пять выездных поединков чемпионата кряду (2 ничьи, 3 поражения), и это худшая серия клуба с 2015 года. "Красные" проиграли только две из 15 последних встреч с "синими" в Премьер-Лиге (6 побед, 7 ничьих).



Нападающий "Ливерпуля" Дарвин Нуньес решил свои проблемы с бедром и готов вернуться в стартовый состав, но Виргил Ван Дейк, Луис Диас, Диогу Жота и Роберто Фирмино все еще лечатся.



За "Челси" готов дебютировать Михаил Мудрик. Жоау Фелиш все еще дисквалифицирован. Рис Джеймс и Бен Чилуэлл едва возобновили тренировки в общей группе, но играть еще не готовы.



БОРНМУТ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 18:00



С момента, как Гари О'Нил был утвержден главным тренером на постоянной основе в ноябре, "Борнмут" проиграл все шесть своих матчей во всех соревнованиях. "Ноттингем Форест" набрал 10 очков в своих пяти последних поединках Премьер-Лиги — как и в 14 первых в этом сезоне. "Вишенки" ни разу не уступили в пяти последних встречах с "лесниками" (4 победы, 1 ничья).



К дебюту за "Борнмут" готов вингер Дангу Уаттара. Адам Смит возвращается после дисквалификации. Льюис Кук, Маркус Тавернье и Доминик Соланке остаются в лазарете.



"Ноттингем Форест" может задействовать своих новичков Данило и Криса Вуда. Дин Хендерсон и Тайво Авоньи выбыли на несколько недель. Райан Йетс снова доступен после травмы лица.



ВЕСТ ХЭМ — ЭВЕРТОН 18:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Вест Хэм" может впервые при Дэвиде Мойесе продлить свою серию без побед в Премьер-Лиге до восьми матчей (1 ничья, 6 поражений). "Эвертон" выиграл лишь один из 13 последних поединков во всех соревнованиях (2 ничьи, 10 поражений). У "молотобойцев" есть шанс впервые с ноября 1986 оформить две домашние победы подряд над "ирисками" в рамках чемпионата.



"Вест Хэм" успел зарегистрировать вовремя своего новичка Данни Ингса. Курт Зума восстановился после операции на колене.



"Эвертон" по-прежнему лишен Натана Паттерсона, Майкла Кина, Джеймса Гарнера и Андроса Таунсенда.



САУТГЕМПТОН — АСТОН ВИЛЛА 18:00



"Саутгемптон" может впервые с сентября 2016 оформить четыре победы подряд во всех турнирах. "Астон Вилла" набрала 13 очков в шести матчах Премьер-Лиги при Унаи Эмери, и это лучший старт для тренеров бирмингемского клуба в этом веке. "Святые" могут победить "вилланов" в третий рад подряд в рамках Премьер-Лиги, чего не случалось с апреля 1998 по апрель 1999.



Вингер "Саутгемптона" Тео Уолкотт возобновил тренировки после шести недель отсутствия с травмой икроножной мышцы.



Нападающий "Виллы" Олли Уоткинс залечил свою лодыжку. Алекс Морено, как ожидается, заменит травмированного Люку Диня. Мэтти Кэш и Людвиг Аугустинссон снова в строю. Джон Дуран все еще ожидает рабочую визу.



ЛЕСТЕР — БРАЙТОН 18:00



Четвертое домашнее поражение в Премьер-Лиге может повторить антирекорд "Лестера". У "Брайтона" есть шанс впервые за 54 года оформить три победы кряду в чемпионате с разницей в 3+ гола. "Чайки" выиграли лишь один из 12 последних выездных матчей против "лис" во всех соревнованиях (5 ничьих, 6 поражений).



Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон залечил колено и может сыграть впервые за 10 недель. Снова доступен и Деннис Прат. Кирнан Дьюсбери-Холл и Айозе Перес под вопросом.



Защитник "Брайтона" Леви Колуилл может пропустить этот матч из-за мышечной проблемы.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — НЬЮКАСЛ 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Кристал Пэлас" выиграл только один из восьми последних матчей во всех соревнованиях (2 ничьи, 5 поражений). "Ньюкасл" может установить клубный рекорд из 15 поединков подряд в высшем дивизионе без поражений (9 побед, 5 ничьих). "Орлы" одержали лишь две победы в 11 домашних встречах с "сороками" в Премьер-Лиге (4 ничьи, 5 поражений).



Крис Ричардс продолжит подменять травмированного Йоакима Андерсена в обороне "Пэлас". Также вне игры Натан Фергюсон и Джеймс Макартур.



"Ньюкасл" будет лишен полузащитника Бруно Гимараэса, который повредил лодыжку в прошлый уикенд. Мэтт Таргетт, Эмиль Крафт и Джонджо Шелви по-прежнему травмированы.