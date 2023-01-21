Клопп убежден, что "Ливерпуль" должен сохранить Милнера

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп убежден, что его клубу нельзя отпускать полузащитника Джеймса Милнера в конце сезона.

Милнер, которому ранее в январе исполнилось 37, сыграл уже 21 матч за "Ливерпуль" в этом сезоне, но только на семь из них выходил в стартовом составе.



Контракт Милнера истекает в июне, однако Клопп убежден, что Джеймс должен остаться, даже если повесит бутсы на гвоздь, потому что ветеран крайне важен для раздевалки команды.



"У нас есть различные планы насчет Милли, но сейчас Милли хочет продолжать играть. Думаю, если вы видели его в последнем матче (переигровка Кубка Англии против "Вулверхэмптона"), вы поймете".



"Он не соответствует своему возрасту. Ему 37, но это так не выглядит, когда он тренируется. Он невероятно важный игрок, и в этом матче вы могли увидеть это и на поле".



"Это не так, что Милли ожидает сыграть 64 матча за сезон, но в 64 матчах сезона Милли может быть крайне важен. Вот так. Милли достиг рубежа в 600 матчей (в Премьер-Лиге), и большую их часть он сыграл за "Ливерпуль".



"Я практически уверен, что клуб должен использовать его характер и настрой, потому что они очень особенные".



"Возможно, есть более яркие игроки, но никто не сравнится с ним по настрою, и это делает его невероятно ценным для нас. И дело не в том, что я слишком предан. Это просто факт", — цитирует Клоппа Sky Sports.