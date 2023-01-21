"Арсенал" сделал предложение по аренде Камавинга

"Арсенал" сделал предложение по аренде полузащитника "Реала" Эдуардо Камавинга.

В это трансферное окно "Арсенал" уже приобрел вингера Леандро Троссарда из "Брайтона", а также согласовал переход защитника "Специи" Якуба Кивера.



Однако боссы лондонского клуба готовы дополнительно поддержать главного тренера Микеля Артеты, чтобы повысить свои шансы на завоевание титула Премьер-Лиги.



По информации Evening Standard, так "Арсенал" обратил внимание на Камавинга, чей второй сезон в "Реале" складывается непросто — 20-летнему французу очень не хватает игровых минут.



В данный момент неясно, что думает "Реал" об уходе Камавинга в аренду до конца сезона, однако "канониры" рассматривают Эдуардо только в качестве временного решения, планируя грядущим летом потратиться на Деклана Райса из "Вест Хэма".