"Юнайтед" готов купить Кейна летом

"Манчестер Юнайтед" готов осуществить трансфер нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна грядущим летом.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сделал приглашение 9-го номера топ-уровня своим приоритетом на летнее трансферное окно.



Боссы и скауты "красных дьяволов" уже принялись составлять шорт-лист подходящих игроков, и Кейн, которому в июле исполнится 30 лет, занимает в нем высокое место.



По информации издания, сам Харри дал понять, что открыт к переходу в "Юнайтед", и это воодушевляет клуб с "Олд Траффорд".



После окончания этого сезона у Кейна останется только 12 месяцев по контракту, а значит президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви будет уже не в такой сильной переговорной позиции, как в предыдущие годы.



Тем не менее, ожидается, что Леви попросит минимум 85 миллионов фунтов за своего бомбардира.