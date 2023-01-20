"Юнайтед" готов купить Кейна летом
"Манчестер Юнайтед" готов осуществить трансфер нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна грядущим летом.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сделал приглашение 9-го номера топ-уровня своим приоритетом на летнее трансферное окно.
Боссы и скауты "красных дьяволов" уже принялись составлять шорт-лист подходящих игроков, и Кейн, которому в июле исполнится 30 лет, занимает в нем высокое место.
По информации издания, сам Харри дал понять, что открыт к переходу в "Юнайтед", и это воодушевляет клуб с "Олд Траффорд".
После окончания этого сезона у Кейна останется только 12 месяцев по контракту, а значит президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви будет уже не в такой сильной переговорной позиции, как в предыдущие годы.
Тем не менее, ожидается, что Леви попросит минимум 85 миллионов фунтов за своего бомбардира.
20.01.2023 23:00
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