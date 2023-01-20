Поттер подтвердил, что Мудрик может дебютировать за "Челси" против "Ливерпуля"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер подтвердил, что вингер Михаил Мудрик может дебютировать за клуб в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.

В прошлый уикенд Мудрик, купленный у "Шахтера" за 89 миллионов фунтов, заключил с "Челси" контракт на восемь с половиной лет.



Михаил уже провел несколько тренировок с "синими", и Поттер убедился, что 22-летний украинец готов сыграть в Премьер-Лиге.



"Он не так много играл в футбол в последнее время, но он хорошо тренировался. Поэтому есть шанс (что Мудрик дебютирует против "Ливерпуля")".



"Мы должны помочь понять каждому, что он пришел из другой лиги и должен адаптироваться. Он молодой игрок, у которого большой потенциал, но он уже обладает хорошим опытом. Он интересный игрок".



"Он очень рад быть здесь. Он хочет развивать свою карьеру здесь, и ему не терпится начать", — цитирует Поттера talkSPORT.