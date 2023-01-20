Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола обрушился с критикой на своих игроков после победы 4:2 над "Тоттенхэмом".

Упрекнув своих фанатов за недостаточную поддержку в первом тайме матча на "Этихад" в четверг, Гвардиола не обошел стороной и своих игроков.



По мнению Гвардиолы, его подопечным не хватает "страсти, огня и желания", и если это не изменится, "Сити" продолжит терять очки.



"Я не могу отрицать того, что мы счастливы, но мы далеки от команды, которой были прежде".



"Не в плане игры — мы сыграли достаточно хорошо, но мы должны прибавить в столь многих вещах вроде готовности сражаться".



"Мои игроки играют так, как сказал им тренер, но они не надрывают живот".



"Сегодня нам повезло, но если это не изменится, рано или поздно мы снова потеряем очки. Нам не хватает страсти, огня, желания и стремления побеждать с первой минуты", — сообщил Гвардиола Sky Sports.