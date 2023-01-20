"Ноттингем Форест" арендовал Криса Вуда

"Ноттингем Форест" взял в аренду до конца сезона нападающего "Ньюкасла" Криса Вуда.

При соблюдении определенных условий "Форест" будет обязан выкупить Вуда у "Ньюкасла" за 15 миллионов фунтов в конце сезона.



Таким образом, Крис провел всего 12 месяцев на "Сент-Джеймс Парк", куда он был приглашен из "Бернли" за 25 млн. фунтов.



31-летний новозеландец выступает в Англии с 2008 года, за это время также поиграв за "Вест Бромвич", "Барнсли", "Брайтон", "Бирмингем", "Миллуолл", "Лестер", "Ипсвич" и "Лидс".