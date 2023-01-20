"Арсенал" приобрел Леандро Троссарда

Леандро Троссард "Арсенал" завершил приобретение вингера "Брайтона" и сборной Бельгии Леандро Троссарда.

Троссард заключил с "Арсеналом" контракт на четыре с половиной года с опцией продления на 12 месяцев. Выступать за "канониров" Леандро будет под 19-м номером.

По информации Sky Sports, "Арсенал" гарантированно заплатит за Троссарда "Брайтону" 20 миллионов фунтов, но за счет бонусов стоимость 28-летнего бельгийца может вырасти до 27 млн. фунтов.

Троссард был одним из лучших игроков "Брайтона" в этом сезоне, забив семь голов в 16 матчах Премьер-Лиги, однако Леандро крупно поссорился с главным тренером "чаек" Роберто Де Дзерби и отказался от продления своего контракта, который истекал в конце этого сезона, хотя и предусматривал опцию продления на один год.

В своем официальном заявлении "Арсенал" сообщает, что подал все необходимые документы вовремя и надеется задействовать Троссарда в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.

"Каждый в клубе сработал хорошо, чтобы заполучить Леандро. Он универсальный игрок с высоким техническим мастерством, интеллектом, и он обладает огромным опытом в Премьер-Лиге и на международной арене".

"Леандро усилит наш состав на вторую половину сезона, и мы предвкушаем работу с ним. Мы приветствуем Леандро и его семью и "Арсенале", — сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета.

Леандро Троссард


Метки Арсенал, Брайтон, трансферы, Троссард

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1287

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 20.01.2023 19:38 # thegodfather
    ахахаха пердаки ггшек в щепки полетели, даже одного скюма зацепило оруууууууууууууууууууу

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  2. mufc1994 20.01.2023 19:37 # mufc1994
    Оказывается, Дамблдор хотел секса с Северусом Снейпом. Пи3дец...

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  3. eminem97gunner 20.01.2023 19:35 # eminem97gunner
    Как же у всех горит пукан от Арсенала, давно не было такого))

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  4. quavo 20.01.2023 19:34 # quavo
    Очень радует трансферы членсеи, какие то бешеные суммы вкидывают за всякое говно. Как бы мудрика не восхваляли , сотен за нонейма это слишком жирно. Кайседо тоже не о чем трансфер за большой прайс . Всех нигеров которых купили в теже ворота. Не за горами фейр плей и 2-3 то без трансфером со всяким говном на балансе. Ближайшие 5 лет борьба за 4 и второсортные кубки это потолок для залупенсов.
    Еще и арсенал ссмачно харкнул в сторну синей лондонской помойки chelsi

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  5. takernotagiver 20.01.2023 19:32 # takernotagiver
    Троссард смотрит в бинокль на Челси с первого места в таблице))))

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  6. narcot 20.01.2023 19:32 # narcot
    Десятки мобилизованных жили в части и получали по 180 тысяч. На войну их так и не отправили

    Повезло-повезло

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  7. quavo 20.01.2023 19:31 # quavo
    Красиво поссали на членсецо

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  8. arsnwenger 20.01.2023 19:31 # arsnwenger
    норм для ротации и страховать атаку

    Вэлком!!! Артета гений

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  9. fiezzo 20.01.2023 19:28 # fiezzo
    Доказательство происхождения русского языка от украинского:

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  10. killing-cannon 20.01.2023 19:26 # killing-cannon
    У него полтора года оставалось, шизики блеать. У брайтона была опция продления на год

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  11. thegodfather 20.01.2023 19:26 # thegodfather
    якуба кивер, троссард...верным путем идут ггшки)
    полгода побыли в топе и хватит)

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  12. takernotagiver 20.01.2023 19:24 # takernotagiver
    Дебилы щекастые не знают, что у него в контракте была опция на продления контракта на 1 год)

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  13. thegodfather 20.01.2023 19:23 # thegodfather
    ахахах, 27 лямов за 28 летнего чела с полгодом контракта
    если арс не станет чемпиком, а этот трансфер полюбому с прицелом на то, что троссард подмена мартинелли на случай травмы...то этот трансфер априори провальный, ибо летом они могли его бесплатно забрать.

    и карьеры у него пару лет осталось на топ уровне, скорее всего.

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  14. takernotagiver 20.01.2023 19:22 # takernotagiver
    Сосать, сруманк. Уж лучше бы молчал уже со своим Грилишем за 100 лямов))))

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  15. narcot 20.01.2023 19:22 # narcot
    27 лямов за чела, у которого полгода по контракту. Ну и 7 голов в 16 матчах) топ

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  16. fowler9 20.01.2023 19:14 # fowler9
    Орки, гойда!

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  17. eakz 20.01.2023 19:11 # eakz
    это его откровенная эмоция

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  18. slash-lfc 20.01.2023 19:09 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  19. true-manc 20.01.2023 19:08 # true-manc
    > однако Леандро крупно поссорился с главным тренером "чаек" Роберто Де Дзерби и отказался от продления своего контракта, который истекал в конце этого сезона, хотя и предусматривал опцию продления на один год.

    норм подписали гниль, ето сразу минус раздевалка и командная сплоченность, найс

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  20. geniusss 20.01.2023 19:06 # geniusss
    Набираю ребят в команду, будем делать секс в презервативах

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