"Арсенал" приобрел Леандро Троссарда

"Арсенал" завершил приобретение вингера "Брайтона" и сборной Бельгии Леандро Троссарда.

Троссард заключил с "Арсеналом" контракт на четыре с половиной года с опцией продления на 12 месяцев. Выступать за "канониров" Леандро будет под 19-м номером.



По информации Sky Sports, "Арсенал" гарантированно заплатит за Троссарда "Брайтону" 20 миллионов фунтов, но за счет бонусов стоимость 28-летнего бельгийца может вырасти до 27 млн. фунтов.



Троссард был одним из лучших игроков "Брайтона" в этом сезоне, забив семь голов в 16 матчах Премьер-Лиги, однако Леандро крупно поссорился с главным тренером "чаек" Роберто Де Дзерби и отказался от продления своего контракта, который истекал в конце этого сезона, хотя и предусматривал опцию продления на один год.



В своем официальном заявлении "Арсенал" сообщает, что подал все необходимые документы вовремя и надеется задействовать Троссарда в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.



"Каждый в клубе сработал хорошо, чтобы заполучить Леандро. Он универсальный игрок с высоким техническим мастерством, интеллектом, и он обладает огромным опытом в Премьер-Лиге и на международной арене".



"Леандро усилит наш состав на вторую половину сезона, и мы предвкушаем работу с ним. Мы приветствуем Леандро и его семью и "Арсенале", — сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета.



