"Арсенал" приобрел Леандро Троссарда
"Арсенал" завершил приобретение вингера "Брайтона" и сборной Бельгии Леандро Троссарда.
Троссард заключил с "Арсеналом" контракт на четыре с половиной года с опцией продления на 12 месяцев. Выступать за "канониров" Леандро будет под 19-м номером.
По информации Sky Sports, "Арсенал" гарантированно заплатит за Троссарда "Брайтону" 20 миллионов фунтов, но за счет бонусов стоимость 28-летнего бельгийца может вырасти до 27 млн. фунтов.
Троссард был одним из лучших игроков "Брайтона" в этом сезоне, забив семь голов в 16 матчах Премьер-Лиги, однако Леандро крупно поссорился с главным тренером "чаек" Роберто Де Дзерби и отказался от продления своего контракта, который истекал в конце этого сезона, хотя и предусматривал опцию продления на один год.
В своем официальном заявлении "Арсенал" сообщает, что подал все необходимые документы вовремя и надеется задействовать Троссарда в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье.
"Каждый в клубе сработал хорошо, чтобы заполучить Леандро. Он универсальный игрок с высоким техническим мастерством, интеллектом, и он обладает огромным опытом в Премьер-Лиге и на международной арене".
"Леандро усилит наш состав на вторую половину сезона, и мы предвкушаем работу с ним. Мы приветствуем Леандро и его семью и "Арсенале", — сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета.
20.01.2023 19:00
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Последние комментарии:
ахахаха пердаки ггшек в щепки полетели, даже одного скюма зацепило оруууууууууууууууууууу
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Оказывается, Дамблдор хотел секса с Северусом Снейпом. Пи3дец...
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Как же у всех горит пукан от Арсенала, давно не было такого))
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Очень радует трансферы членсеи, какие то бешеные суммы вкидывают за всякое говно. Как бы мудрика не восхваляли , сотен за нонейма это слишком жирно. Кайседо тоже не о чем трансфер за большой прайс . Всех нигеров которых купили в теже ворота. Не за горами фейр плей и 2-3 то без трансфером со всяким говном на балансе. Ближайшие 5 лет борьба за 4 и второсортные кубки это потолок для залупенсов.
Еще и арсенал ссмачно харкнул в сторну синей лондонской помойки chelsi
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Троссард смотрит в бинокль на Челси с первого места в таблице))))
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Десятки мобилизованных жили в части и получали по 180 тысяч. На войну их так и не отправили
Повезло-повезло
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Красиво поссали на членсецо
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норм для ротации и страховать атаку
Вэлком!!! Артета гений
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Доказательство происхождения русского языка от украинского:
на русском - этот обаятельный, чарующий, чародейный, волшебный, очаровательный, прелестный, пленительный, обворожительный, великолепный, замечательный, чудесный, превосходный, чудный, восхитительный, дивный украинский суржик.
на украинском - цей чарiвний, чарiвний, чарiвний, чарiвний, чарiвний, чарiвний, чарiвний, чарiвний, чудовий, чудовий, чудовий, чудовий, чудовий, чудовий, чудовий украiнський суржик.
(ответить)
У него полтора года оставалось, шизики блеать. У брайтона была опция продления на год
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якуба кивер, троссард...верным путем идут ггшки)
полгода побыли в топе и хватит)
(ответить)
Дебилы щекастые не знают, что у него в контракте была опция на продления контракта на 1 год)
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ахахах, 27 лямов за 28 летнего чела с полгодом контракта
если арс не станет чемпиком, а этот трансфер полюбому с прицелом на то, что троссард подмена мартинелли на случай травмы...то этот трансфер априори провальный, ибо летом они могли его бесплатно забрать.
и карьеры у него пару лет осталось на топ уровне, скорее всего.
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Сосать, сруманк. Уж лучше бы молчал уже со своим Грилишем за 100 лямов))))
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27 лямов за чела, у которого полгода по контракту. Ну и 7 голов в 16 матчах) топ
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Орки, гойда!
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это его откровенная эмоция
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КОРОЛИ!!!
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> однако Леандро крупно поссорился с главным тренером "чаек" Роберто Де Дзерби и отказался от продления своего контракта, который истекал в конце этого сезона, хотя и предусматривал опцию продления на один год.
норм подписали гниль, ето сразу минус раздевалка и командная сплоченность, найс
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Набираю ребят в команду, будем делать секс в презервативах
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