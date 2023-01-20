Конте: "Тоттенхэм" обороняется как команда из зоны вылета"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что "шпоры" обороняются на уровне команды из зоны вылета Премьер-Лиги.
Накануне "Тоттенхэм" не смог удержать преимущество в два гола против "Манчестер Сити", пропустив четыре гола без ответа во втором тайме.
После поражения со счетом 4:2 Конте потребовал от подопечных прибавить в обороне и научиться играть на удержание.
"Думаю, нам нужно улучшить дух, взаимодействие,ф волю и желание страдать, потому что мы забыли, как страдать. Если мы хотим выиграть матч, порой ты должен страдать и оберегать результат".
"Нужно улучшить волю и желание не пропускать гол. Я не знаю, сколько "клин-шитов" у Уго (Льориса) в этом сезоне, потому что в каждом матче мы пропускаем минимум два гола".
"Это посредственный уровень, это уровень команды, которая сражается за выживание. Повторюсь, это негативная ситуация, которую я должен проанализировать".
"Мы значительно прибавили в том, как нужно обращаться с важными соперниками вроде "Манчестер Сити", и это позитивный момент. То же самое было против "Ливерпуля". Забудьте, что мы тогда проиграли 2:1, потому что мы заслуживали большего, но в конце концов окончательный результат — это само важное", — цитирует Конте talkSPORT.
20.01.2023 18:00
Просмотров: 701
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
время автобусных тренеров прошло - чмоур, конте и прочие симеоне отправляются на свалку истории
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий