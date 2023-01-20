Конте: "Тоттенхэм" обороняется как команда из зоны вылета"

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что "шпоры" обороняются на уровне команды из зоны вылета Премьер-Лиги.

Накануне "Тоттенхэм" не смог удержать преимущество в два гола против "Манчестер Сити", пропустив четыре гола без ответа во втором тайме.

После поражения со счетом 4:2 Конте потребовал от подопечных прибавить в обороне и научиться играть на удержание.

"Думаю, нам нужно улучшить дух, взаимодействие,ф волю и желание страдать, потому что мы забыли, как страдать. Если мы хотим выиграть матч, порой ты должен страдать и оберегать результат".

"Нужно улучшить волю и желание не пропускать гол. Я не знаю, сколько "клин-шитов" у Уго (Льориса) в этом сезоне, потому что в каждом матче мы пропускаем минимум два гола".

"Это посредственный уровень, это уровень команды, которая сражается за выживание. Повторюсь, это негативная ситуация, которую я должен проанализировать".

"Мы значительно прибавили в том, как нужно обращаться с важными соперниками вроде "Манчестер Сити", и это позитивный момент. То же самое было против "Ливерпуля". Забудьте, что мы тогда проиграли 2:1, потому что мы заслуживали большего, но в конце концов окончательный результат — это само важное", — цитирует Конте talkSPORT.


Метки Конте, Манчестер Сити, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 701

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. true-manc 20.01.2023 18:22 # true-manc
    время автобусных тренеров прошло - чмоур, конте и прочие симеоне отправляются на свалку истории

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: