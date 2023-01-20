"Арсенал" покупает Якуба Кивера

Якуб Кивер "Арсенал" близок к покупке центрального защитника итальянской "Специи" Якуба Кивера.

Как утверждает Sky Sports, 22-летний Кивер обойдется "Арсеналу" в 20 миллионов фунтов. Уже на выходных Якуб прилетит в Лондон, чтобы пройти медобследование и обсудить детали личного контракта.

Кивер заслужил репутацию отличного защитника после перехода в "Специю" из словацкой "Жилины" в 2021 году.

На счету Якуба девять матчей за сборную Польши, включая все четыре на Чемпионате Мира в Катаре.

На "Эмирейтс" Кивер будет страховать Габриэля Магальэяса, который является единственным в команде специалистом на позиции левого центрального защитника и который сыграл каждую минуту "канониров" в этом сезоне Премьер-Лиги.


Метки Арсенал, Кивер, Специя

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 764

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. umbriaco 20.01.2023 17:45 # umbriaco
    фото конечно нашли писец

    (ответить)

  2. division 20.01.2023 17:16 # division
    Походу он просто из жалости согласился

    (ответить)

  3. wengerrrro 20.01.2023 17:06 # wengerrrro
    чего 6ля...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: