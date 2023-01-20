"Арсенал" покупает Якуба Кивера

"Арсенал" близок к покупке центрального защитника итальянской "Специи" Якуба Кивера.

Как утверждает Sky Sports, 22-летний Кивер обойдется "Арсеналу" в 20 миллионов фунтов. Уже на выходных Якуб прилетит в Лондон, чтобы пройти медобследование и обсудить детали личного контракта.



Кивер заслужил репутацию отличного защитника после перехода в "Специю" из словацкой "Жилины" в 2021 году.



На счету Якуба девять матчей за сборную Польши, включая все четыре на Чемпионате Мира в Катаре.



На "Эмирейтс" Кивер будет страховать Габриэля Магальэяса, который является единственным в команде специалистом на позиции левого центрального защитника и который сыграл каждую минуту "канониров" в этом сезоне Премьер-Лиги.