"Арсенал" покупает Якуба Кивера
"Арсенал" близок к покупке центрального защитника итальянской "Специи" Якуба Кивера.
Как утверждает Sky Sports, 22-летний Кивер обойдется "Арсеналу" в 20 миллионов фунтов. Уже на выходных Якуб прилетит в Лондон, чтобы пройти медобследование и обсудить детали личного контракта.
Кивер заслужил репутацию отличного защитника после перехода в "Специю" из словацкой "Жилины" в 2021 году.
На счету Якуба девять матчей за сборную Польши, включая все четыре на Чемпионате Мира в Катаре.
На "Эмирейтс" Кивер будет страховать Габриэля Магальэяса, который является единственным в команде специалистом на позиции левого центрального защитника и который сыграл каждую минуту "канониров" в этом сезоне Премьер-Лиги.
20.01.2023 17:00
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фото конечно нашли писец
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Походу он просто из жалости согласился
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чего 6ля...
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