"Вест Хэм" завершил приобретение Ингса

Данни Ингс "Вест Хэм" завершил приобретение нападающего "Астон Виллы" Данни Ингса. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов, включая бонусы.

30-летний Ингс, который забил семь голов в 21 матче этого сезона, заключил с "Вест Хэмом" контракт до 2025 года.

В этом сезоне Премьер-Лиги только "Вулверхэмптон" забил голов меньше, чем "Вест Хэм", поэтому главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес рассчитывает на помощь Данни, ранее поигравшего за "Ливерпуль", "Бернли" и "Саутгемптон".

"Я очень рад добавить Данни к нашей команде. Он является проверенным бомбардиром на уровне Премьер-Лиги и значительно добавит нам конкуренции в передней линии", — сообщил Мойес.

Добавим, "Вест Хэм" успел зарегистрировать Ингса в срок к субботнему матчу Премьер-Лиги против своего прямого конкурента в борьбе за выживание "Эвертона".


Метки Астон Вилла, Вест Хэм, Ингс, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. theo-zm 20.01.2023 17:05 # theo-zm
    Похоже он футболки колекционирует ))

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  2. gerrard08 20.01.2023 16:08 # gerrard08
    Удачи Дэну. В сауте збс жарил, а ав не очень пошло. Как нап всегда очень нравился.

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