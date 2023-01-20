"Вест Хэм" завершил приобретение Ингса

"Вест Хэм" завершил приобретение нападающего "Астон Виллы" Данни Ингса. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов, включая бонусы.

30-летний Ингс, который забил семь голов в 21 матче этого сезона, заключил с "Вест Хэмом" контракт до 2025 года.



В этом сезоне Премьер-Лиги только "Вулверхэмптон" забил голов меньше, чем "Вест Хэм", поэтому главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес рассчитывает на помощь Данни, ранее поигравшего за "Ливерпуль", "Бернли" и "Саутгемптон".



"Я очень рад добавить Данни к нашей команде. Он является проверенным бомбардиром на уровне Премьер-Лиги и значительно добавит нам конкуренции в передней линии", — сообщил Мойес.



Добавим, "Вест Хэм" успел зарегистрировать Ингса в срок к субботнему матчу Премьер-Лиги против своего прямого конкурента в борьбе за выживание "Эвертона".