"Челси" сделал запрос насчет Биссума
"Челси" сделал запрос насчет полузащитника "Тоттенхэма" Ива Биссума.
Укрепление центра поля является одним из приоритетов "Челси" на зимнее трансферное окно, однако "синие" столкнулись с затруднениями в переговорах с "Бенфикой" и "Брайтоном" насчет Энцо Фернандеса и Мойсеса Кайседо, соответственно.
Еще одним вариантом, рассматриваем "Челси", является Биссума, которого "Тоттенхэм" только прошлым летом приобрел у "Брайтона" за 35 миллионов фунтов.
Биссума пока не смог стать основным игроком в Северном Лондоне, однако The Telegraph утверждает, что "шпоры" отклонили запрос "синих" и не собираются продавать Ива в январе.
"Челси" даже был готов отпустить Хакима Зийеша в "Тоттенхэм", чтобы заполучить Биссумма, но это не поколебало позицию "шпор".
20.01.2023 15:00
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Это уже не блууз, а блэкс.
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думаю, лямов 120 и можно брать. пока пинсы в панике надо разводить лохов и просить как можно больше)
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Ещё и по Думфрису предложение сделали. У Тодда просто стоит чит на безлимитный уровень бабла, ему даже всякие шейхи не конкуренты
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