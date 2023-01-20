"Челси" сделал запрос насчет Биссума

Ив Биссума "Челси" сделал запрос насчет полузащитника "Тоттенхэма" Ива Биссума.

Укрепление центра поля является одним из приоритетов "Челси" на зимнее трансферное окно, однако "синие" столкнулись с затруднениями в переговорах с "Бенфикой" и "Брайтоном" насчет Энцо Фернандеса и Мойсеса Кайседо, соответственно.

Еще одним вариантом, рассматриваем "Челси", является Биссума, которого "Тоттенхэм" только прошлым летом приобрел у "Брайтона" за 35 миллионов фунтов.

Биссума пока не смог стать основным игроком в Северном Лондоне, однако The Telegraph утверждает, что "шпоры" отклонили запрос "синих" и не собираются продавать Ива в январе.

"Челси" даже был готов отпустить Хакима Зийеша в "Тоттенхэм", чтобы заполучить Биссумма, но это не поколебало позицию "шпор".


Метки Биссума, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 20.01.2023 15:33 # mancunia-planet
    Это уже не блууз, а блэкс.

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  2. ugunner4 20.01.2023 15:26 # ugunner4
    думаю, лямов 120 и можно брать. пока пинсы в панике надо разводить лохов и просить как можно больше)

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  3. division 20.01.2023 15:20 # division
    Ещё и по Думфрису предложение сделали. У Тодда просто стоит чит на безлимитный уровень бабла, ему даже всякие шейхи не конкуренты

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