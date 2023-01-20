"Челси" сделал запрос насчет Биссума

"Челси" сделал запрос насчет полузащитника "Тоттенхэма" Ива Биссума.

Укрепление центра поля является одним из приоритетов "Челси" на зимнее трансферное окно, однако "синие" столкнулись с затруднениями в переговорах с "Бенфикой" и "Брайтоном" насчет Энцо Фернандеса и Мойсеса Кайседо, соответственно.



Еще одним вариантом, рассматриваем "Челси", является Биссума, которого "Тоттенхэм" только прошлым летом приобрел у "Брайтона" за 35 миллионов фунтов.



Биссума пока не смог стать основным игроком в Северном Лондоне, однако The Telegraph утверждает, что "шпоры" отклонили запрос "синих" и не собираются продавать Ива в январе.



"Челси" даже был готов отпустить Хакима Зийеша в "Тоттенхэм", чтобы заполучить Биссумма, но это не поколебало позицию "шпор".