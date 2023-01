Светская хроника за пятницу

Джуд Беллингем предпочитает "Реал". "Бавария" готова купить Кая Хаверца. Томас Тухель не является приоритетной целью "Тоттенхэма". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем готовится ко встрече со своим клубом, уже дав понять, что предпочитает отправиться в Ла Лигу, а не Премьер-Лигу. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" по-прежнему оптимистичен насчет приобретения Беллингема. (Sky Sport Germany)



"Бавария" готова предложить "Челси" 35-52 миллионов фунтов за нападающего Кая Хаверца. (Sky Sport Germany)



Шорт-лист трансферных целей "Ньюкасла" включает в себя нападающего "Эвертона" Энтони Гордона. (The Telegraph)



"Ньюкасл" предложил 13.5 млн. фунтов за 18-летнего нападающего "Фламенго" Матеуса Франку. (Daily Mail)



Вингер "Вулверхэмптона" Гонсалу Гедеш направляется в аренду в "Бенфику". (Matteo Moretto)



"Вулверхэмптон" согласовал покупку 32-летнего защитника "Вест Хэма" Крейга Доусона за 3.3 млн. фунтов. (The Independent)



"Вулверхэмптон" планирует новый раунд переговоров с "Атлетико" насчет покупки защитника Фелипе. (Fabrizio Romano)



"Эвертон" обратился к "Ренну" насчет вингера Камалдина Сулеманы. (Givemesport)



"Аталанта" сообщила "Эвертону", что не отпустит нападающего Дувана Сапату в аренду. (Fabrizio Romano)



Другое



Томас Тухель не является приоритетной целью "Тоттенхэма" на случай расставания с Антонио Конте. На уме у "шпор" есть другие тренеры, включая Маурисио Почеттино. (Ben Jacobs)



Защитник "Челси" Весле Фофана возобновит полноценные тренировки в течение примерно 10 дней. (Nathan Gissing)



Защитник "Юнайтед" Эрик Байи, арендованный на этот сезон "Марселем", получил дисквалификацию на семь матчей за то, что отправил оппонента в лазарет с помощью приема кунг-фу. (Daily Mail)



На следующий день после трагической гибели Эмилиано Салы "Кардифф" пытался застраховать аргентинского нападающего, стоившего клубу 20 млн. фунтов. (Daily Star)



25-летний бывший защитник "Тоттенхэма" и "Портсмута" Антон Уолкс погиб в результате столкновения двух катеров в Майами. (The Guardian)



Тодд Бели владеет "Челси" только 233 дня. Трансфер Нони Мадуэке будет означать, что в среднем "синие" совершают одно приобретение каждые две недели. (Ben Jacobs)