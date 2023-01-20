Светская хроника за пятницу

Светская хроника Джуд Беллингем предпочитает "Реал". "Бавария" готова купить Кая Хаверца. Томас Тухель не является приоритетной целью "Тоттенхэма". Обзор слухов и сплетен английской прессы за пятницу.

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем готовится ко встрече со своим клубом, уже дав понять, что предпочитает отправиться в Ла Лигу, а не Премьер-Лигу. (Daily Mirror)

"Ливерпуль" по-прежнему оптимистичен насчет приобретения Беллингема. (Sky Sport Germany)

"Бавария" готова предложить "Челси" 35-52 миллионов фунтов за нападающего Кая Хаверца. (Sky Sport Germany)

Шорт-лист трансферных целей "Ньюкасла" включает в себя нападающего "Эвертона" Энтони Гордона. (The Telegraph)

"Ньюкасл" предложил 13.5 млн. фунтов за 18-летнего нападающего "Фламенго" Матеуса Франку. (Daily Mail)

Вингер "Вулверхэмптона" Гонсалу Гедеш направляется в аренду в "Бенфику". (Matteo Moretto)

"Вулверхэмптон" согласовал покупку 32-летнего защитника "Вест Хэма" Крейга Доусона за 3.3 млн. фунтов. (The Independent)

"Вулверхэмптон" планирует новый раунд переговоров с "Атлетико" насчет покупки защитника Фелипе. (Fabrizio Romano)

"Эвертон" обратился к "Ренну" насчет вингера Камалдина Сулеманы. (Givemesport)

"Аталанта" сообщила "Эвертону", что не отпустит нападающего Дувана Сапату в аренду. (Fabrizio Romano)

Другое

Томас Тухель не является приоритетной целью "Тоттенхэма" на случай расставания с Антонио Конте. На уме у "шпор" есть другие тренеры, включая Маурисио Почеттино. (Ben Jacobs)

Защитник "Челси" Весле Фофана возобновит полноценные тренировки в течение примерно 10 дней. (Nathan Gissing)

Защитник "Юнайтед" Эрик Байи, арендованный на этот сезон "Марселем", получил дисквалификацию на семь матчей за то, что отправил оппонента в лазарет с помощью приема кунг-фу. (Daily Mail)

На следующий день после трагической гибели Эмилиано Салы "Кардифф" пытался застраховать аргентинского нападающего, стоившего клубу 20 млн. фунтов. (Daily Star)

25-летний бывший защитник "Тоттенхэма" и "Портсмута" Антон Уолкс погиб в результате столкновения двух катеров в Майами. (The Guardian)

Тодд Бели владеет "Челси" только 233 дня. Трансфер Нони Мадуэке будет означать, что в среднем "синие" совершают одно приобретение каждые две недели. (Ben Jacobs)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. narcot 20.01.2023 15:56 # narcot
    ))))


    Анекдот дня: мэр Читы пожаловался, что разбил свой Лексус из-за дорожной ямы и потратил на ремонт 100 000 рублей — он ездил по дорогам, которые должен был починить

    (ответить)

  2. narcot 20.01.2023 15:52 # narcot
    а почему даун1994 это не сбросил?) потому что в комментах адекваты разъе6али?))

    https://pikabu.ru/story/kak_sozdavalas_ukraina_9854848#comments

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  3. v-0987654321 20.01.2023 15:45 # v-0987654321
    Наркот мой ишак)

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  4. lancerlancer1 20.01.2023 15:40 # lancerlancer1
    61 ОМБр украинских войск, с пафосом входившая в ноябре прошлого года в пустой Херсон, практически полностью ликвидирована в Соледаре.

    Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты

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  5. narcot 20.01.2023 15:34 # narcot
    е6аная помойка не изменяет традициям)))



    Марко Ройс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

    Как написал журналист Bild Кристиан Фальк в колонке для CaughtOffside, «Манчестер Юнайтед» – один из вариантов продолжения карьеры 33-летнего полузащитника, контракт которого с «Боруссией» рассчитан до лета 2023 года.

    Агент Ройса посетил матч АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (2:1) в прошлую субботу и встретился с Эриком тен Хагом после игры. В ходе разговора обсуждалось будущее Ройс. Тен Хаг проявил заинтересованность в полузащитнике.

    Отмечается, что по нынешнему контракту с «Боруссией» хавбек зарабатывает 12 млн евро в год.

    В этом сезоне капитан «Дортмунда» сыграл 12 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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  6. suddenly 20.01.2023 15:24 # suddenly
    На следующий день после трагической гибели Эмилиано Салы "Кардифф" пытался застраховать аргентинского нападающего, стоившего клубу 20 млн. фунтов. (Daily Star)

    Вот это бизнес кар я понимаю

    (ответить)

  7. shakur 20.01.2023 15:19 # shakur
    Ещё не смотрел, но уже знаю, кто будет любимым персонажем.
    https://youtu.be/MBkl9U7cx-8

    (ответить)

  8. hachidlo 20.01.2023 15:18 # hachidlo
    Вот все смеются с Кучеры, а между прочим, это обычный, среднестатистический ватник.

    (ответить)

  9. gavriil 20.01.2023 15:15 # gavriil
    Кто нас покинул уже в этом году?

    (ответить)

  10. gavriil 20.01.2023 14:57 # gavriil
    Берегите друзей чтобы не глотать хуи как это делает Дон Антонио сейчас.

    (ответить)

  11. gavriil 20.01.2023 14:55 # gavriil
    Кай в Герту.

    (ответить)

  12. hunter022 20.01.2023 14:37 # hunter022
    Взрывы в Одессе. На Запорожье летят "Герани"

    По предварительной информации, ракетный удар нанесён по цели в Одесской области, где был поражен склад боеприпасов в городе Южный.

    (ответить)

  13. ian 20.01.2023 14:22 # ian
    https://youtu.be/41GDOkpOIuY

    Топарик жуткий

    (ответить)

  14. dwayne 20.01.2023 14:21 # dwayne
    Кай не уйдет

    (ответить)

  15. narcot 20.01.2023 14:11 # narcot
    Как же ебут срусню

    https://t.me/ButusovPlus/2064


    45 оабр: накрили штаб та польовий склад вагнерівців у Соледарі

    Окупанти використовують житлові будинки і подвір’я у якості штабів та складів, але наші артилеристи бачать усе. Українська земля горить і горітиме під ногами ворогів. Велика подяка Мадяру за Очі!
    (ответить)

    (ответить)

  16. narcot 20.01.2023 14:10 # narcot
    «У нас были большие потери — не хватало людей на позиции. Так нам соседняя бригада подбросила помощь. Но прислали не обученную пехоту, а кого нашли — связистов, ППОшников, тыловиков…

    Спасибо и на том. Но они не выдержали — отошли с позиций и туда зашли москали. Поднялся кипиш: пока москаль не обжился — не перекопал окопы фронтом в нашу сторону, не завез боекомплект, не пристрелял наши точки — нужно быстро пойти в контратаку и выбить.

    Прислали штурмовое подразделение, БТР, «беху» (боевая машина пехоты, БМП. — Прим. ред.), танк. «Беха» выпрыгнула вперед, по ней ударили из РПГ (ручной противотанковый гранатомет. — Прим. ред.), она быстро назад, и так быстро, что водитель не справился и ударил танк. Танк слетел в канаву и застрял. Вызвали второй танк, чтобы вытащить. Время идет.

    Наконец-то все собрались. По рациям докладывают обстановку. И кто-то из наших говорит: в таком направлении вроде бы видели москальский расчет РПГ. И уже через минуту после этого слышим от наших пришлых танкистов: «Танк не завелся — поддержать атаку не сможем!» Ну что тут скажешь: на войне, как на войне…»

    (ответить)

  17. kellborn 20.01.2023 14:04 # kellborn
    Бавария" готова предложить "Челси" 35-52 миллионов фунтов за нападающего Кая Хаверца. (Sky Sport Germany)

    Источник: http://fapl.ru/posts/98084/

    35 с бонусами еще куда ни шло. Но 52 этож совсем неадекватно за такое то полено.

    (ответить)

  18. mancityman 20.01.2023 14:03 # mancityman
    Я Русоёб!!!

    (ответить)

  19. mancityman 20.01.2023 14:03 # mancityman
    Бей срусню, спасай планету!!!

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