"Астон Вилла" обдумывает покупку Дембеле

"Астон Вилла" изучает возможность приобретения нападающего "Лиона" Муссы Дембеле.

Дембеле забил только два в этом сезоне французской Лиги 1, но все равно вызывает большой интерес у европейских клубов, потому что контракт Муссы истекает в конце сезона.



"Вилла" едва согласилась отпустить Данни Ингса в "Вест Хэм" за 15 миллионов фунтов и может восполнить эту потерю с помощью Дембеле, сообщает talkSPORT.



26-летний француз уже имеет опыт выступлений в Британии, поиграв здесь за "Фулхэм" и "Селтик", а вообще является продуктом академии ПСЖ.