Гвардиола раскритиковал фанатов "Сити"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал фанатов своей команды после победы 4:2 над "Тоттенхэмом".

"Сити" проиграл первый тайм домашнего матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" накануне, и на перерыв "Этихад" провожал свою команду при счете 0:2 гулом негодования.

Претензия же Гвардиолы касается того, что болельщики недостаточно шумно поддерживали команду в первом тайме.

"Наши фанаты молчали на протяжении 45 минут — я хочу, чтобы мои фанаты вернулись".

"Я хочу своих фанатов здесь — не своих выездных фанатов, которые лучшие, а своих фанатов здесь, чтобы оказывать поддержку во время каждого углового и каждого действия, потому что "Тоттенхэм" — один из тяжелейших соперников, которые мне когда-либо встречались".

"Они свистели, потому что мы проигрывали, но во втором тайме мы играли хорошо и имели больше моментов".

"Возможно, тут то же самое, как и с нашей командой. Возможно, мы так комфортно завоевали четыре титула за пять лет, что они... Ну, вы понимаете. После гола они реагировали, но суть не в этом", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки болельщики, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 20.01.2023 13:25 # true-manc
    если бы Пеп читал фапл, то он гордился той поддержкой, которую мы здесь с братишками горожанами оказываем команде

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  2. mancityman 20.01.2023 12:33 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. shakur 20.01.2023 12:24 # shakur
    Мог бы и к каждому персонально обратиться.

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  4. electric 20.01.2023 12:11 # electric
    Труманс, твой выход)

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