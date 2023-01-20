Гвардиола раскритиковал фанатов "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал фанатов своей команды после победы 4:2 над "Тоттенхэмом".

"Сити" проиграл первый тайм домашнего матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" накануне, и на перерыв "Этихад" провожал свою команду при счете 0:2 гулом негодования.



Претензия же Гвардиолы касается того, что болельщики недостаточно шумно поддерживали команду в первом тайме.



"Наши фанаты молчали на протяжении 45 минут — я хочу, чтобы мои фанаты вернулись".



"Я хочу своих фанатов здесь — не своих выездных фанатов, которые лучшие, а своих фанатов здесь, чтобы оказывать поддержку во время каждого углового и каждого действия, потому что "Тоттенхэм" — один из тяжелейших соперников, которые мне когда-либо встречались".



"Они свистели, потому что мы проигрывали, но во втором тайме мы играли хорошо и имели больше моментов".



"Возможно, тут то же самое, как и с нашей командой. Возможно, мы так комфортно завоевали четыре титула за пять лет, что они... Ну, вы понимаете. После гола они реагировали, но суть не в этом", — цитирует Гвардиолу BBC.