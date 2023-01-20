"Челси" предложил 55 млн. фунтов за Кайседо
"Брайтон" отклонил стартовое предложение "Челси" о покупке полузащитника Мойсеса Кайседо в размере 55 милионов фунтов.
Напомним, "Челси" сосредоточил свое внимание на Кайседо после того, как не смог договориться с "Бенфикой" насчет Энцо Фернандеса.
Как стало известно The Athletic, на текущей неделе "синие" в письменном виде направили свое предложение насчет Мойсеса, однако "Брайтон" даже не стал его рассматривать, ответив отказом.
Если верить слухам, "чайки" готовы отпустить 21-летнего эквадорца в январе только за сумму свыше 75 млн. фунтов.
20.01.2023 11:00
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а как же Челси - берём всё по сто ?
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Сотку предлагайте и не парьтесь.
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