"Челси" предложил 55 млн. фунтов за Кайседо

"Брайтон" отклонил стартовое предложение "Челси" о покупке полузащитника Мойсеса Кайседо в размере 55 милионов фунтов.

Напомним, "Челси" сосредоточил свое внимание на Кайседо после того, как не смог договориться с "Бенфикой" насчет Энцо Фернандеса.



Как стало известно The Athletic, на текущей неделе "синие" в письменном виде направили свое предложение насчет Мойсеса, однако "Брайтон" даже не стал его рассматривать, ответив отказом.



Если верить слухам, "чайки" готовы отпустить 21-летнего эквадорца в январе только за сумму свыше 75 млн. фунтов.