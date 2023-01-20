"Челси" предложил 55 млн. фунтов за Кайседо

Мойсес Кайседо "Брайтон" отклонил стартовое предложение "Челси" о покупке полузащитника Мойсеса Кайседо в размере 55 милионов фунтов.

Напомним, "Челси" сосредоточил свое внимание на Кайседо после того, как не смог договориться с "Бенфикой" насчет Энцо Фернандеса.

Как стало известно The Athletic, на текущей неделе "синие" в письменном виде направили свое предложение насчет Мойсеса, однако "Брайтон" даже не стал его рассматривать, ответив отказом.

Если верить слухам, "чайки" готовы отпустить 21-летнего эквадорца в январе только за сумму свыше 75 млн. фунтов.


Метки Брайтон, Кайседо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2023 11:00

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  1. soloviev 20.01.2023 11:47 # soloviev
    а как же Челси - берём всё по сто ?

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  2. suddenly 20.01.2023 11:05 # suddenly
    Сотку предлагайте и не парьтесь.

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