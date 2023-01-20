"Тоттенхэм" сделал предложение по аренде Дзаньоло
"Тоттенхэм" сделал предложение насчет арены атакующего полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло.
Дзаньоло доступен для трансфера в это окно, однако "Рома" предпочитает продать Николо, который оценивается в 35 миллионов фунтов.
"Тоттенхэм" имеет ограниченный трансферный бюджет на январь, поэтому лишь хочет арендовать 23-летнего итальянца, который забил один гол в этом сезоне Серии А.
Как сообщает Daily Mail, выходом из ситуации может стать аренда Дзаньоло до конца сезона с обязательством по выкупу.
Добавим, "Тоттенхэм" также интересовался Дзаньоло в течение трех предыдущих трансферных окон.
20.01.2023 10:00
Просмотров: 470
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Поскорее бы уже его к нам
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий