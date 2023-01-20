"Тоттенхэм" сделал предложение по аренде Дзаньоло

Николо Дзаньоло "Тоттенхэм" сделал предложение насчет арены атакующего полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло.

Дзаньоло доступен для трансфера в это окно, однако "Рома" предпочитает продать Николо, который оценивается в 35 миллионов фунтов.

"Тоттенхэм" имеет ограниченный трансферный бюджет на январь, поэтому лишь хочет арендовать 23-летнего итальянца, который забил один гол в этом сезоне Серии А.

Как сообщает Daily Mail, выходом из ситуации может стать аренда Дзаньоло до конца сезона с обязательством по выкупу.

Добавим, "Тоттенхэм" также интересовался Дзаньоло в течение трех предыдущих трансферных окон.


Метки Дзаньоло, Рома, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 20.01.2023 10:00

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