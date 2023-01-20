"Тоттенхэм" сделал предложение по аренде Дзаньоло

"Тоттенхэм" сделал предложение насчет арены атакующего полузащитника "Ромы" Николо Дзаньоло.

Дзаньоло доступен для трансфера в это окно, однако "Рома" предпочитает продать Николо, который оценивается в 35 миллионов фунтов.



"Тоттенхэм" имеет ограниченный трансферный бюджет на январь, поэтому лишь хочет арендовать 23-летнего итальянца, который забил один гол в этом сезоне Серии А.



Как сообщает Daily Mail, выходом из ситуации может стать аренда Дзаньоло до конца сезона с обязательством по выкупу.



Добавим, "Тоттенхэм" также интересовался Дзаньоло в течение трех предыдущих трансферных окон.