"Вест Хэм" собирается позвать Бенитеса на место Мойеса

"Вест Хэм" определил Рафаэля Бенитеса в качестве наиболее предпочтительного кандидата на случай увольнения своего главного тренера Дэвида Мойеса.

Потратив около 100 миллионов фунтов прошлым летом, "Вест Хэм" неудачно проводит этот сезон. "Молотобойцы" выиграли лишь один из восьми последних матчей во всех соревнованиях и сейчас располагаются в зоне вылета Премьер-Лигу.



В субботу "Вест Хэм" принимает на своем поле "Эвертон", и ожидается, что лондонский клуб уволит Мойеса в случае поражения от своего прямого конкурента в борьбе за выживание.



По информации Daily Star, занять место Мойеса может опытнейший Бенитес, который ранее тренировал "Ливерпуль", "Челси", "Ньюкасл" и "Эвертон", а также "Наполи", "Интер" и "Реал".



В данный момент Рафаэль находится без клуба, будучи уволенным из "Эвертона" год назад после серии из девяти поражений в 13 матчах.