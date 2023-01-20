"Брайтон" не планирует продавать Кайседо в январе
"Брайтон" не планирует продавать полузащитника Мойсеса Кайседо в это трансферное окно.
На протяжении предыдущих недель Кайседо сватали в "Челси" и "Ливерпуль", которые испытывают серьезные проблемы в центре поля.
Однако боссы "Брайтона" расслаблены насчет этой ситуации, ведь у 23-летнего игрока сборной Эквадора остается еще два с половиной года по контракту.
Как утверждает talkSPORT, озвученной в прессе суммы в 65 миллионов фунтов будет недостаточно для приобретения Кайседо в январе. Только невероятное предложение в районе 80 млн. фунтов заставит "чаек" отпустить свою звезду посреди сезона.
20.01.2023 08:00
Просмотров: 309
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: