"Брайтон" не планирует продавать Кайседо в январе

"Брайтон" не планирует продавать полузащитника Мойсеса Кайседо в это трансферное окно.

На протяжении предыдущих недель Кайседо сватали в "Челси" и "Ливерпуль", которые испытывают серьезные проблемы в центре поля.



Однако боссы "Брайтона" расслаблены насчет этой ситуации, ведь у 23-летнего игрока сборной Эквадора остается еще два с половиной года по контракту.



Как утверждает talkSPORT, озвученной в прессе суммы в 65 миллионов фунтов будет недостаточно для приобретения Кайседо в январе. Только невероятное предложение в районе 80 млн. фунтов заставит "чаек" отпустить свою звезду посреди сезона.