"Тоттенхэм" заинтересован в Облаке
"Тоттенхэм" заинтересован в голкипере "Атлетико" Яне Облаке.
Приглашение преемника для 36-летнего Уго Льориса является одним из приоритетов "Тоттенхэма" на следующее трансферное окно, причем "шпоры" уже приступили к работе над этой задачей.
Ранее в "Тоттенхэм" сватали Джордана Пикфорда из "Эвертона" и Давида Райю из "Брентфорда", однако Evening Standard утверждает, что в шорт-листе "шпор" также значится Облак.
По информации издания, Облак, защищающий ворота "Атлетико" с 2014 года, готов попробовать себя в Премьер-Лиге, однако для "Тоттенхэма" это будет значительно более дорогой вариант, нежели, например, Райя.
То, на каком варианте остановятся "шпоры", зависит от многих факторов, включая попадание в Лигу Чемпионов и предпочтения главного тренера, которым не факт что останется Антонио Конте.
20.01.2023 07:00
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