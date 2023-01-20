"Тоттенхэм" заинтересован в Облаке

"Тоттенхэм" заинтересован в голкипере "Атлетико" Яне Облаке.

Приглашение преемника для 36-летнего Уго Льориса является одним из приоритетов "Тоттенхэма" на следующее трансферное окно, причем "шпоры" уже приступили к работе над этой задачей.



Ранее в "Тоттенхэм" сватали Джордана Пикфорда из "Эвертона" и Давида Райю из "Брентфорда", однако Evening Standard утверждает, что в шорт-листе "шпор" также значится Облак.



По информации издания, Облак, защищающий ворота "Атлетико" с 2014 года, готов попробовать себя в Премьер-Лиге, однако для "Тоттенхэма" это будет значительно более дорогой вариант, нежели, например, Райя.



То, на каком варианте остановятся "шпоры", зависит от многих факторов, включая попадание в Лигу Чемпионов и предпочтения главного тренера, которым не факт что останется Антонио Конте.