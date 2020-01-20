Уаттара стал первым новичком "Борнмута" в январе

"Борнмут" совершил свое первое приобретение в январе, оформив переход вингера "Лорьяна" Данго Уаттара за 20 миллионов фунтов.

Уаттара заключил с "Борнмутом" контракт на пять с половиной лет и стал первым новичком "вишенок" не только в это трансферное окно, но и в эру Билла Фоули, который в прошлом месяце завершил приобретение клуба с южного побережья Англии.



20-летний игрок сборной Буркина-Фасо очень ярко выступал за "Лорьян" в этом сезоне, забив шесть голов и отдав шесть результативных передач в 18 матчах французской Лиги 1.



В своем официальном заявлении "Борнмут" утверждает, что к Уаттара существовал серьезный интерес со стороны европейских клубов, включая других представителей Премьер-Лиги.