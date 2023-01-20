"Сити" победил "Тоттенхэм", отыграв дефицит в два гола
Забив четыре безответных гола во втором тайме, "Манчестер Сити" отпраздновал волевую победу над "Тоттенхэмом" со счетом 4:2.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал на поражение 2:1 в дерби от "Манчестер Юнайтед", внедрив в стартовый состав Джона Стоунса, Рико Льюиса, Илкая Гюндогана, Джека Грилиша и Хулиана Альвареса.
Пятью игроками освежил свой стартовый состав и главный тренер "шпор" Антонио Конте, доверившись Бену Дэвису, Эмерсону Роялу, Родриго Бентанкуру и Ивану Перишичу.
"Тоттенхэм" хорошо выдерживал давление, которое принялся оказывать "Сити" с началом матча. Настолько хорошо, что голкипер гостей Уго Льорис оставался без работы.
Постепенно "шпоры" чуть осмелели, а на 36-й минуте даже нанесли первый точный удар в матче, однако Эдерсон не позволил Сону Хен Мину забить головой.
Спустя три минуты хозяева ответили дальним ударом Льюиса, однако Льорис сыграл надежно.
Прошло еще немного времени, и Льорис дважды схлестнулся с Холандом. В первом случае Уго заблокировал удар оппонента в нижнем бою, а во втором Эрлинг первым добрался до верхового мяча, но не попал в створ.
А на 44-й минуте счет был открыт. Эдерсон неудачно отдал пас на Родри, который под прессингом совершил потерю, и Деян Кулусевски немедленно пробил по отскочившему к нему мячу — 0:1.
Тут же "Сити" получил и второй "гол в раздевалку". Харри Кейн почти у лицевой линии выцарапал мяч в подкате у Родри и пробил с острого угла. Эдерсон отразил снаряд на Рояла, а тот головой сыграл на добивании — 0:2.
В перерыве Гвардиола привел в чувство своих подопечных, и те бросились отыгрываться. На 51-й минуте Льорис попытался забрать отскок в своей штрафной, но до мяча не добрался, и Альварес поразил опустевшие ворота — 1:2.
Прошло еще две минуты, и счет стал равным. Холанд практически в упор пробил головой после отличной подачи из пределов штрафной от Рияда Махреза — 2:2.
Хозяева воодушевились и принялись искать третий гол, но заигрались и едва не пропустили на 60-й минуте. Перишич пробивал с убойной дистанции, однако Льюису удалось перенаправить мяч в штангу.
И все-таки "горожане" вышли вперед. На 63-й минуте Махрез ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом из под Дэвиса в ближний для Льориса угол ворот — 3:2.
Несмотря на значительное игровое преимущество "Сити", из-за минимальной разницы в счете напряжение сохранялось. Сохранялось до последней минуты основного времени, когда Махрез воспользовался ошибкой Клемана Лангле и реализовал выход один на один — 4:2.
"Сити" одержал важную для себя победу и вернулся на чистое второе место в таблице, сократив отставание от лидирующего "Арсенала" до пяти очков. Следуя своей традиции, "Тоттенхэм" предстал другой командой во втором тайме, но есть нюанс.
"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
20.01.2023 01:00
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Последние комментарии:
Вообще, перед матчем считал очевидной победу Сити без вариантов. Но то распихдяйство и похуиз, который эти наёмник показали в первом тайме, подтверждает, что не всё так хорошо у этих мешков, и у Пепа в частности. Удивительно, что команда Конте не смогла вывезти и защитить своё преимущество и поплыла. Но это скорее вопросы к клубу, его ауре и кредо, которое обозначил персонаж Фарелла.
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Ман Сити тупо дали фору убогим в первом тайме. Конте и Кейну надо валить, Льориса в дом престарелых.
(ответить)
Ха ха ха петушатня почти поверила в себя после первого тайма)))))
(ответить)
Российская премьер-лига заняла 80-е место в рейтинге лучших футбольных лиг мира - это ниже Гондураса и Замбии
По сравнению с прошлым годом, Россия опустилась на 44 позиции и оказалась на последнем месте. РПЛ в рейтинге опередили в том числе Беларусь, Нигерия и Никарагуа \\\чот орео
(ответить)
настоящая чемпионская игра
гунерасты задрожали ахаха
(ответить)
Играли два говна
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КОРОЛИ!!!
(ответить)
Грандиозный Манчестер Сити великого Пепа. Ничто не способно остановить ету команду. Ни промахи, ни временное везение соперника, ни слепой судья боран. Так на характере полностью переломить ход матча, когда все против вас... Просто Браво! Подобные победы куют чемпионства. C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
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ТТХ это как будто специально созданная для мазохистов команда. Она дает надежду, а потом тут же её отбирает, чтобы было ещё больнее
(ответить)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
позорища петушиные
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