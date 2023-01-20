"Сити" победил "Тоттенхэм", отыграв дефицит в два гола

Забив четыре безответных гола во втором тайме, "Манчестер Сити" отпраздновал волевую победу над "Тоттенхэмом" со счетом 4:2.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола отреагировал на поражение 2:1 в дерби от "Манчестер Юнайтед", внедрив в стартовый состав Джона Стоунса, Рико Льюиса, Илкая Гюндогана, Джека Грилиша и Хулиана Альвареса.



Пятью игроками освежил свой стартовый состав и главный тренер "шпор" Антонио Конте, доверившись Бену Дэвису, Эмерсону Роялу, Родриго Бентанкуру и Ивану Перишичу.



"Тоттенхэм" хорошо выдерживал давление, которое принялся оказывать "Сити" с началом матча. Настолько хорошо, что голкипер гостей Уго Льорис оставался без работы.



Постепенно "шпоры" чуть осмелели, а на 36-й минуте даже нанесли первый точный удар в матче, однако Эдерсон не позволил Сону Хен Мину забить головой.



Спустя три минуты хозяева ответили дальним ударом Льюиса, однако Льорис сыграл надежно.



Прошло еще немного времени, и Льорис дважды схлестнулся с Холандом. В первом случае Уго заблокировал удар оппонента в нижнем бою, а во втором Эрлинг первым добрался до верхового мяча, но не попал в створ.



А на 44-й минуте счет был открыт. Эдерсон неудачно отдал пас на Родри, который под прессингом совершил потерю, и Деян Кулусевски немедленно пробил по отскочившему к нему мячу — 0:1.



Тут же "Сити" получил и второй "гол в раздевалку". Харри Кейн почти у лицевой линии выцарапал мяч в подкате у Родри и пробил с острого угла. Эдерсон отразил снаряд на Рояла, а тот головой сыграл на добивании — 0:2.



В перерыве Гвардиола привел в чувство своих подопечных, и те бросились отыгрываться. На 51-й минуте Льорис попытался забрать отскок в своей штрафной, но до мяча не добрался, и Альварес поразил опустевшие ворота — 1:2.



Прошло еще две минуты, и счет стал равным. Холанд практически в упор пробил головой после отличной подачи из пределов штрафной от Рияда Махреза — 2:2.



Хозяева воодушевились и принялись искать третий гол, но заигрались и едва не пропустили на 60-й минуте. Перишич пробивал с убойной дистанции, однако Льюису удалось перенаправить мяч в штангу.



И все-таки "горожане" вышли вперед. На 63-й минуте Махрез ворвался в штрафную по правому краю и пробил низом из под Дэвиса в ближний для Льориса угол ворот — 3:2.



Несмотря на значительное игровое преимущество "Сити", из-за минимальной разницы в счете напряжение сохранялось. Сохранялось до последней минуты основного времени, когда Махрез воспользовался ошибкой Клемана Лангле и реализовал выход один на один — 4:2.



"Сити" одержал важную для себя победу и вернулся на чистое второе место в таблице, сократив отставание от лидирующего "Арсенала" до пяти очков. Следуя своей традиции, "Тоттенхэм" предстал другой командой во втором тайме, но есть нюанс.



"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матче