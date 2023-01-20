"Арсенал" хочет Джейдона Энтони

"Арсенал" проявляет интерес к вингеру "Борнмута" Джейдону Энтони.

В четверг стало известно, что "Арсенал" согласовал приобретение Леандро Троссарда из "Брайтона" за 27 миллионов фунтов, включая бонусы.



Как утверждает Daily Mail, главный тренер "канониров" Микель Артета готов пригласить еще одного флангового игрока в свою команду в это трансферное окно.



И этим игроком может стать 23-летний Энтони, который в свое время занимался в академии "Арсенала" и контракт которого с "Борнмутом" истекает в конце этого сезона.



"Борнмут" не хочет терять Джейдона, который также интересен "Лестеру", менхенгладбахской "Боруссии" и "Байеру", однако пока переговоры о новой сделке не принесли плодов.



Пока Энтони толком себя не проявил в Премьер-Лиге, зато Джейдон был великолепен в прошлом сезоне, когда он сыграл 45 из 46 матчей "Борнмута" в Чемпионшипе, забив восемь голов и отдав семь результативных передач.