Конте намекнул на уход из "Тоттенхэма" после смерти трех друзей
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте намекнул, что смерть трех близких друзей наводит его на мысли об уходе из лондонского клуба.
Как известно, Конте до сих пор не продлил свой истекающий в конце сезона контракт, и теперь у Антонио появился еще один повод не делать этого.
В октябре штаб Конте лишился своего тренера по физической подготовке Джампьеро Вентроне, в декабре на тот свет отправился экс-защитник "Лацио" Синиша Михайлович, а ранее в январе умер бывший партнер Антонио по сборной Италии Джанлука Виалли.
Все трое были большими друзьями Конте, и эти смерти заставили Антонио осознать, что ему нужно больше времени уделять семье и себе.
"Бесспорно, это сложный сезон с личной точки зрения. Потому что за столь короткое время я потерял трех людей, которых очень хорошо знал: Джампьеро Вентроне ранее, затем Синишу и теперь Джанлуку. Это было непросто".
"Бесспорно, когда возникает такая ситуация, это наводит тебя на важные мысли. Потому что мы уделяем такое большое внимание нашей работе и забываем о семье, мы забываем о том, что нам нужно больше времени посвящать себе".
"Этот сезон — сложный для меня сезон с личной точки зрения. Несомненно, этот сезон наводит меня на важные мысли насчет моего будущего", — цитирует Конте Sky Sports.
19.01.2023 23:00
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