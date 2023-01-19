"Арсенал" достиг договоренности по Троссарду

Леандро Троссард "Арсенал" достиг договоренности с "Брайтоном" насчет приобретения вингера Леандро Троссарда.

По информации Sky Sports, "Арсенал" и "Брайтон" сошлись на 20 миллионах фунтов, но за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 27 млн. фунтов.

В самое ближайшее время Троссард пройдет медобследование и обсудит условия личного контракта с "Арсеналом", хотя трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что Леандро уже договорился с "канонирами".

"Брайтону" не оставалось ничего другого, кроме как отпустить Троссарда, потому что Леандро крупно поссорился с главным тренером Роберто Де Дзерби и отказался продлевать свой истекающий в конце сезона контракт, который, правда, может быть пролонгирован на 12 месяцев по инициативе "чаек".

До того, как угодить в опалу к Де Дзерби, 28-летний бельгиец сыграл 16 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, забив семь голов и отдав три результативные передачи.


Метки Арсенал, Брайтон, Троссард

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2023 22:00

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  1. irbis85 19.01.2023 22:49 # irbis85
    поссорился с тренером - стал чемпионом АПЛ)))

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  2. mayor-567 19.01.2023 22:21 # mayor-567
    Хорошая покупка за игрока с опытом в апл и за такую цену! Ещё парочку теперь можно взять. Хорошо что Челси перехватил Мудрика!

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