"Арсенал" достиг договоренности по Троссарду

"Арсенал" достиг договоренности с "Брайтоном" насчет приобретения вингера Леандро Троссарда.

По информации Sky Sports, "Арсенал" и "Брайтон" сошлись на 20 миллионах фунтов, но за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 27 млн. фунтов.



В самое ближайшее время Троссард пройдет медобследование и обсудит условия личного контракта с "Арсеналом", хотя трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что Леандро уже договорился с "канонирами".



"Брайтону" не оставалось ничего другого, кроме как отпустить Троссарда, потому что Леандро крупно поссорился с главным тренером Роберто Де Дзерби и отказался продлевать свой истекающий в конце сезона контракт, который, правда, может быть пролонгирован на 12 месяцев по инициативе "чаек".



До того, как угодить в опалу к Де Дзерби, 28-летний бельгиец сыграл 16 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, забив семь голов и отдав три результативные передачи.