"Арсенал" достиг договоренности по Троссарду
"Арсенал" достиг договоренности с "Брайтоном" насчет приобретения вингера Леандро Троссарда.
По информации Sky Sports, "Арсенал" и "Брайтон" сошлись на 20 миллионах фунтов, но за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 27 млн. фунтов.
В самое ближайшее время Троссард пройдет медобследование и обсудит условия личного контракта с "Арсеналом", хотя трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что Леандро уже договорился с "канонирами".
"Брайтону" не оставалось ничего другого, кроме как отпустить Троссарда, потому что Леандро крупно поссорился с главным тренером Роберто Де Дзерби и отказался продлевать свой истекающий в конце сезона контракт, который, правда, может быть пролонгирован на 12 месяцев по инициативе "чаек".
До того, как угодить в опалу к Де Дзерби, 28-летний бельгиец сыграл 16 матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, забив семь голов и отдав три результативные передачи.
19.01.2023 22:00
Просмотров: 910
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
поссорился с тренером - стал чемпионом АПЛ)))
(ответить)
Хорошая покупка за игрока с опытом в апл и за такую цену! Ещё парочку теперь можно взять. Хорошо что Челси перехватил Мудрика!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий