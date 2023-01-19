"Челси" согласовал стоимость Мадуэке

Нони Мадуэке "Челси" согласовал компенсацию за вингера ПСВ и молодежной сборной Англии Нони Мадуэке в размере 35 миллионов фунтов.

После того, как два клуба договорились между собой, 20-летний Мадуэке получил разрешение отправиться из Эйндховена в Лондон, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта, сообщает Evening Standard.

Таким образом, Нони должен стать шестым приобретением "Челси" в это трансферное окно после Бенуа Бадиашиле, Андрея Сантоса, Михаила Мудрика, Давида Датро Фофана и Жоау Фелиша.

Из-за травмы лодыжки Мадуэке сыграл только девять матчей за ПСВ в этом сезоне, забив два гола, однако Нони всегда считался большим талантом — на своей родине и за ее пределами.

Переход в "Челси" станет для Мадуэке возвращением домой, потому что свое футбольное образование Нони получил в академиях двух других столичных клубов, "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма".


Метки Мадуэке, ПСВ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2023 21:00

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  1. samir95 19.01.2023 21:16 # samir95
    Абрамович смотрит сейчас и думает мляяя при мне такой куйни не было)))

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  2. true-manc 19.01.2023 21:08 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  3. thegodfather 19.01.2023 21:03 # thegodfather
    ПРОСТО ИМПЕРАТОРЫ

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