"Челси" согласовал стоимость Мадуэке

"Челси" согласовал компенсацию за вингера ПСВ и молодежной сборной Англии Нони Мадуэке в размере 35 миллионов фунтов.

После того, как два клуба договорились между собой, 20-летний Мадуэке получил разрешение отправиться из Эйндховена в Лондон, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта, сообщает Evening Standard.



Таким образом, Нони должен стать шестым приобретением "Челси" в это трансферное окно после Бенуа Бадиашиле, Андрея Сантоса, Михаила Мудрика, Давида Датро Фофана и Жоау Фелиша.



Из-за травмы лодыжки Мадуэке сыграл только девять матчей за ПСВ в этом сезоне, забив два гола, однако Нони всегда считался большим талантом — на своей родине и за ее пределами.



Переход в "Челси" станет для Мадуэке возвращением домой, потому что свое футбольное образование Нони получил в академиях двух других столичных клубов, "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэма".