Дин Хендерсон пропустит до пяти недель

Голкипер "Ноттингем Форест" Дин Хендерсон пропустит от четырех до пяти недель с травмой бедра.

Хендерсон сыграл 18 из 19 матчей "Форест" в этом сезоне Премьер-Лиги, лишь уступив свое место в воротах Уэйну Хеннесси на поединок против "Манчестер Юнайтед", у которого он взят в аренду.



Однако ближайшие недели "лесникам" придется обходиться без своего первого номера, который травмировался против "Лестера" на прошлой неделе, и главный тренер Стив Купер даже задумывается о выходе на трансферный рынок для приглашения голкипера, сообщает BBC.



"Это определенно стоит обсудить. Нам нужно пережить этот уикенд, а там посмотрим", — поведал Купер, одной из целей которого считается Доминик Ливакович из загребского "Динамо".



Травма Хендерсона автоматически снимает интригу насчет участия Дина в полуфинальных матчах Кубка Лиги против "Юнайтед" — изначально "Форест" собирался просить разрешения у "красных дьяволов", чтобы 25-летний англичанин мог сыграть против своего родительского клуба.