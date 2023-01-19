Гвардиола признал, что "Сити" сражается за место в топ-4

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил свою команду, что той предстоит борьба за место в топ-4 Премьер-Лиги.

В предыдущие сезоны "Сити" всегда сражался за титул, и, как могло показаться, путевка в Лигу Чемпионов всегда была для "горожан" практически гарантированной.



Сам Гвардиола так никогда не считал, и завоевание путевки в Лиге Чемпионов всегда было для него достижением — достижением, которое в этом сезоне "Сити" будет очень сложно установить, учитывая ситуацию в верхней части таблицы Премьер-Лиги.



"Да, вы правы. Это всегда сложно. Я уже много раз говорил, что за мое время здесь руководство всегда говорило мне: "Теперь вы в топ-4". А я в свою очередь поздравлял нас и команду".



"Люди могут сказать: "О, это парень — шарлатан". Но это неправильно. Попасть в топ-4 — это всегда сложно. Поэтому я очень ценю, что на протяжении последних лет нам каждый сезон удавалось квалифицироваться в Лигу Чемпионов".



"Когда я умру, люди будут говорить, насколько хорош был Пеп... Но пока мы здесь, люди ожидают, что мы будем хорошо играть и выигрывать матчи, потому что иначе: "Пеп — вон".



"Такова наша работа. А я не хочу уходить — я хочу остаться здесь. Это то, что я хочу, и для этого я должен выигрывать матчи и участвовать во всех соревнованиях", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.