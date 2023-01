Светская хроника за четверг

Три клуба Премьер-Лиги хотят Мойсеса Кайседо. "Ливерпуль" пока не определился с судьбой Наби Кейта. Лукас Моура предложен "Эвертону". Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Челси", "Ливерпуль" и еще один клуб Премьер-Лиги хотят полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо. (Sky Sports)



"Брайтон" хочет за Кайседо свыше 75 миллионов фунтов. (Ben Jacobs)



"Арсенал" вступил в переговоры с "Ромой" насчет полузащитника Николо Дзаньоло. (La Repubblica)



"Арсенал" не будет паниковать из-за сорвавшегося перехода Михаила Мудрика и подождет с обновлением своего трансферного рекорда до лета, когда планирует купить полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса. (The Sun)



"Ливерпуль" до сих пор не принял решение по полузащитнику Наби Кейта, чей контракт истекает в конце сезона, но стороны запланировали встречу, чтобы обсудить будущее. (Sky Sport Germany)



"Тоттенхэм" предложил своего вингера Лукаса Моуру "Эвертону". (Daily Mail)



"Тоттенхэм" предложил 30 млн. фунтов за защитника "Спортинга" Педро Порро, однако клуб из Лиссабона требует 39 млн. фунтов. (Record)



"Лестер" обсуждает покупку левого защитника "Копенгагена" Виктора Кристиансена. (Leicester Mercury)



Другое



"Эвертон" задумывается о возвращении Дэвида Мойеса, который находится на пороге увольнения с поста главного тренера "Вест Хэма". (The Sun)



Бывший наставник "Вулверхэмптона", "Ипсвича" и "Сандерленда" Мик Маккарти может возглавить "Блэкпул" из Чемпионшипа. (The Sun)



FA Уэльса решила, что до 2027 года игроки мужской и женской сборной будут получать одинаковые деньги. (Sky Sports)



Легенда "Юнайтед" Рой Кин приобрел самые дорогие апартаменты в истории Ирландии — за 5.7 млн. фунтов в Дублине. (The Sun)



Бывший игрок "Ньюкасла" Фаустино Асприлья продает ароматизированные презервативы у себя на родине в Колумбии. (Daily Star)