Кариус продлил контракт с "Ньюкаслом" до конца сезона

Голкипер "Ньюкасла" Лорис Кариус продлил свой контракт с клубом до конца сезона 2022/23.

Прежде поиграв за "Майнц", "Ливерпуль", "Бешикташ" и "Унион", в сентябре 2022 Кариус свободным агентом присоединился к "Ньюкаслу".



С тех пор Кариус так и не дебютировал за "Ньюкасл", однако наставник "сорок" Эдди Хау доволен тем, как 29-летний немец тренируется и поддерживает своих партнеров по команде.



Таким образом, несмотря на досрочное возвращение Мартина Дубравки из аренды в "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" принял решение продлить краткосрочный контракт с Кариусом, о чем было официально объявлено в четверг.