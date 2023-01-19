Кариус продлил контракт с "Ньюкаслом" до конца сезона

Лорис Кариус Голкипер "Ньюкасла" Лорис Кариус продлил свой контракт с клубом до конца сезона 2022/23.

Прежде поиграв за "Майнц", "Ливерпуль", "Бешикташ" и "Унион", в сентябре 2022 Кариус свободным агентом присоединился к "Ньюкаслу".

С тех пор Кариус так и не дебютировал за "Ньюкасл", однако наставник "сорок" Эдди Хау доволен тем, как 29-летний немец тренируется и поддерживает своих партнеров по команде.

Таким образом, несмотря на досрочное возвращение Мартина Дубравки из аренды в "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" принял решение продлить краткосрочный контракт с Кариусом, о чем было официально объявлено в четверг.


Метки Кариус, контракты, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2023 17:00

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