"Сити" остался самым зарабатывающим футбольным клубом в мире

"Манчестер Сити" сохранил лидерство в рейтинге Deloitte Money League самых зарабатывающих футбольных клубов мира.

В обновленном издании рейтинга "Сити" лидирует с показателем в 731 миллион евро (619.1 млн. фунтов) — столько "горожане" заработали за сезон 2021/22 по оценке аналитиков из Deloitte.



"Реал" со своего второго места тоже не сдвинулся (604.5 млн. фунтов), а вот на третью строчку вскочил "Ливерпуль", нарастив свои доходы аж на 22% — с 487.4 до 594.3 млн. фунтов.



Стоит отметить, что за 26 лет публикации рейтинга это первый раз, когда "Ливерпуль" опередил по доходам "Манчестер Юнайтед", который опустился с четвертой на пятую позицию (583.2 млн. фунтов).



В целом клубы Премьер-Лиги доминируют в рейтинге — в топ-20 вошли сразу 11 представителей английского первенства, и прежде этого тоже не случалось.



Суммарно 20 ведущих клубов заработали в прошлом сезоне 7.82 млрд. фунтов — на 13% больше, чем в 2020/21. Прежде всего рост связан с возвращением зрителей на стадионы после снятия коронавирусных ограничений.



"Сейчас вопрос в том, как другие лиги могут сократить свое отставание от Премьер-Лиги. Вероятно, это будет зависеть от реализации медиаправ в будущем. Либо Премьер-Лига будет практически недосягаемой в плане доходов", — цитирует ведущего партнера Deloitte Тома Бриджа BBC.



"Похоже на то, что в будущем все 20 клубов Премьер-Лиги появятся в топ-30 рейтинга. Это не вопрос "если", это вопрос "когда", — добавил директор Сэм Бур.



