"Сити" остался самым зарабатывающим футбольным клубом в мире

Манчестер Сити "Манчестер Сити" сохранил лидерство в рейтинге Deloitte Money League самых зарабатывающих футбольных клубов мира.

В обновленном издании рейтинга "Сити" лидирует с показателем в 731 миллион евро (619.1 млн. фунтов) — столько "горожане" заработали за сезон 2021/22 по оценке аналитиков из Deloitte.

"Реал" со своего второго места тоже не сдвинулся (604.5 млн. фунтов), а вот на третью строчку вскочил "Ливерпуль", нарастив свои доходы аж на 22% — с 487.4 до 594.3 млн. фунтов.

Стоит отметить, что за 26 лет публикации рейтинга это первый раз, когда "Ливерпуль" опередил по доходам "Манчестер Юнайтед", который опустился с четвертой на пятую позицию (583.2 млн. фунтов).

В целом клубы Премьер-Лиги доминируют в рейтинге — в топ-20 вошли сразу 11 представителей английского первенства, и прежде этого тоже не случалось.

Суммарно 20 ведущих клубов заработали в прошлом сезоне 7.82 млрд. фунтов — на 13% больше, чем в 2020/21. Прежде всего рост связан с возвращением зрителей на стадионы после снятия коронавирусных ограничений.

"Сейчас вопрос в том, как другие лиги могут сократить свое отставание от Премьер-Лиги. Вероятно, это будет зависеть от реализации медиаправ в будущем. Либо Премьер-Лига будет практически недосягаемой в плане доходов", — цитирует ведущего партнера Deloitte Тома Бриджа BBC.

"Похоже на то, что в будущем все 20 клубов Премьер-Лиги появятся в топ-30 рейтинга. Это не вопрос "если", это вопрос "когда", — добавил директор Сэм Бур.

Deloitte Money League 2023


Метки Deloitte, Манчестер Сити, рейтинги, финансы

Автор mihajlo   

Дата 19.01.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. moneycity 19.01.2023 16:55 # moneycity
    КО РО ЛИ!!!

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  2. slash-lfc 19.01.2023 16:50 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  3. jack-4poker 19.01.2023 16:45 # jack-4poker
    самый самый самый, а все равно говно, лол
    0 эльче как вишенка на торте из говна

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  4. thegodfather 19.01.2023 16:38 # thegodfather
    не мудрено
    с фейк контрактами то

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